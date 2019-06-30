Son dakika! Datça'daki yangında sabotaj şüphesi... Cami imamı yardım çağrısı yaptı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika! Datça'daki yangında sabotaj şüphesi... Cami imamı yardım çağrısı yaptı
GeriGündem Son dakika! Datça'daki yangında sabotaj şüphesi... Cami imamı yardım çağrısı yaptı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA - DHA - İHA
30.06.2019 - 07:28, Son Güncelleme:

Son dakika! Datça'daki yangında sabotaj şüphesi... Cami imamı yardım çağrısı yaptı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika! Datça'daki yangında sabotaj şüphesi... Cami imamı yardım çağrısı yaptı

Muğla’nın Datça ilçesi Palamutbükü mevkiinde, dün öğleden sonra başlayan orman yangını, geçen 12 saatin ardından büyük oranda kontrol altına alındı. Datça Belediyesi yangınla ilgili sabotaj şüphesine dikkat çekti. Palamutbükü'nde cami imamı Şeref Fırat yaptığı anonsta "Yangın söndürme faaliyetlerine insanlık namına katılmanız rica olunur." dedi. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, 5 hektardan fazla alan zarar gördü...

Datça’da dün saat 16.00 sıralarında Palamutbükü Limantepesi mevkiinde televizyon vericilerinin olduğu bölgede başlayan yangın henüz kontrol altına alınmadı. Başlangıç noktasından sonra Marin ve Limantepesi yönlerine ikiye ayrılan yangının vericilerin olduğu bölgedeki kısmı denize ulaştığı için söndürüldü. Marin bölgesinde yönelen yangın, daha sonra tekrar Palamutbükü istikametine geri döndü. Knidos Antik Kenti ve Marin bölgesinde iki ayrı noktada devam eden yangının, çember içerisine alınması için yoğun çalışma yapıldı.

Son dakika Datçadaki yangında sabotaj şüphesi... Cami imamı yardım çağrısı yaptı

Yangını söndürme çalışmalarına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Muğla Büyükşehir Belediyesinden 10 itfaiye aracı, orman bölge müdürlüğünün 30 arazözü ile birlikte 100’e yakın orman ve itfaiye personeli katıldı. Yangına ilk müdahaleyi yapan Datça Mahalle Afet Gönülleri Acil Müdahale Ekibi (MAG-AME) gibi yüzlerce gönüllünün katıldığı çalışmalarda, yangının 12 saat sonra büyük oranda kontrol altına alındı.

Şuana kadar 5 hektardan fazla alanın zarar gördüğü belirtilen yangında, halen devam eden soğutma çalışmalarına günün ağarmasıyla birlikte havadan da yeniden destek verileceği bildirildi.

Son dakika Datçadaki yangında sabotaj şüphesi... Cami imamı yardım çağrısı yaptı

SABOTAJ ŞÜPHESİ

Datça Belediyesi'nin Twitter hesabında dün akşam saatlerinde yapılan bilgilendirmede "Az önce Mesudiye Maşaçukuru'nda da yangın çıktı. Sabotaj ihtimali var. İtfaiye ekiplerinin yanısıra Jandarma ve polis ekipleri de harekete geçiyor." denildi.


CAMİ İMAMİ ÇAĞRI YAPTI

Palamutbükü Camisi'nden, devam eden yangını söndürme çalışmalarında ekiplere destek olunması için anons yapıldı. Cami imamı Şeref Fırat yaptığı anonsta, "Bölgemizde yangın devam etmektedir. Ekiplere destek olmamız istenmektedir. Yangın söndürme faaliyetlerine insanlık namına katılmanız rica olunur." dedi.

Son dakika Datçadaki yangında sabotaj şüphesi... Cami imamı yardım çağrısı yaptı

YANGIN YERLEŞİM ALANLARINI TEHDİT ETTİ

Muğla’nın Datça ilçesinde, akşam saatlerinde kontrol altına alınan yangının yakınında bir alan daha yanmaya başladı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, yerleşim yerlerini tehdit etti.

Mesudiye, Mezgit ve Palamutbükü mahallelerinde etkili olan yangına Muğla Orman Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda ekip müdahale etti.
Yangın alanına yakın bir yerde bulunan pansiyon tedbir amaçlı boşaltıldı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Döverek öldürdüler! Bozcaada'daki korkunç olayın nedeni belli oldu
Marmaris'te dehşete düşüren olay
2 milyonluk cinayet! Gerçek ortaya çıktı...
Milli Eğitim Müdürü'nün aracının önünü kesip sopayla saldırdılar