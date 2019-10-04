Son dakika... Datça açıklarında 4.1'lik deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 23.20'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.20'de, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin merkez üssünün, Datça ilçesine 66 kilometre mesafede olduğu ve yaklaşık 12 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
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