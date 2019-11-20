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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ayhan ACAR/BARTIN (DHA)
20.11.2019 - 10:01, Son Güncelleme:

Son dakika.. Dalış eğitimi yaparken kaybolan astsubayın cansız bedeni bulundu

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Son dakika.. Dalış eğitimi yaparken kaybolan astsubayın cansız bedeni bulundu

Bartın’ın Amasra ilçesinde eğitim dalışı sırasında kaybolan Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı’nda görevli astsubay Hakan Karataş'ın cansız bedeni bulundu.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Amasra Tarlaağzı Limanı Mağaralar mevkiinde meydana geldi. DEGAK-03 Tim komutanı astsubay Hakan Karataş, dün 2 uzman erbaş ile birlikte eğitim dalışı için denize daldı. İki uzman erbaş su yüzüne çıkarken Hakan Karataş ise çıkmadı. Bunun üzerine arama çalışmaları başlatıldı.

Arama çalışmalarına Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı’ndan 8 kişilik su altı arama kurtarma timi 'Denizyıldızı' adını verdikleri Minirov kameralı su altı robotu ile Sinop Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekibinden 3, Samsun Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıç ekibinidne 6, İstanbul Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıç ekibinden 10, İzmir Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıç ekibinden 4, Samsun Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekibinden 5 kişi ile olmak üzere toplamda 36 kişilik dalgıç ekibi ile arama çalışmaları başlatıldı. Ayrıca AFAD ve 112 Acil ekipleri de çalışmalara katıldı. Arama çalışmaları sonucu Hakan Karataş’ın cansız bedeni bu sabah saatlerinde Mağaralar bölgesinde bulundu.

Son dakika.. Dalış eğitimi yaparken kaybolan astsubayın cansız bedeni bulundu

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