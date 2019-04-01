Son dakika.. Cumhurbaşkanlığı'ndan "İstanbul" açıklaması
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın balkon konuşmasında İstanbul ile alakalı Binali Yıldırım'ın açıklamasıyla çelişen herhangi bir ifade kullanmadığını söyledi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımızın bu geceki balkon konuşmasında İstanbul ile alakalı Sayın Binali Yıldırım'ın açıklamasıyla çelişen herhangi bir ifadesi olmamıştır." değerlendirmesinde bulundu.
Altun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımızın bu geceki balkon konuşmasında İstanbul ile alakalı Sayın Binali Yıldırım'ın açıklamasıyla çelişen herhangi bir ifadesi olmamıştır."
Sayın Cumhurbaşkanımızın bu geceki balkon konuşmasında İstanbul ile alakalı sayın Binali Yıldırım’ın açıklamasıyla çelişen herhangi bir ifadesi olmamıştır. Kamuoyunun bilgisine...— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 31 Mart 2019
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