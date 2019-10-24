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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.10.2019 - 19:08, Son Güncelleme:

Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan önemli açıklamalar

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Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CNN TÜRK canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamalarından satırbaşları:

ABD VE RUSYA İLE MUTABAKAT

Suriye'de hedeflerimizi önceden açıklamıştık.

Barış Pınarı Harekatı ile en başta koyduğumuz hedeflere ulaştık.

Çabalarımızı yoğunlaştıracağız.

YPG'liler bölgeden çekilmeye başladı.

8 günde büyük bir netice alındı.

Hem sahada hem de masada etkili olduk.

Terör devleti riski büyük darbe aldı.

YPG bölgede savaş suçu işlemişti.

YPG diye bir örgüt kalmayacak.

ABD'YE YPG TEPKİSİ

Teröristlerle görüşme kabul edilemez.

Terör örgütü DEAŞ ile göğüs göğüse mücadele eden ülke Türkiye'dir.

DEAŞ İLE MÜCADELE SÜRECİ

Kararlılığımızı kimse tartışamaz.

DEAŞ'lıları Ayn İsa'da kim serbest bıraktı?

YPG'liler DEAŞ'ı şantaj olarak kullanıyor.

YPG'li teröristler Suriye'deki petrol sahalarını ellerinde tutmaya çalışıyor.

İDLİB'DE SON DURUM

İdlib'de hâlâ hassas bir süreç var.

2.5 milyon insanı koruyoruz.

Rejim bölgeye girse mülteci akını olurdu.

RUSYA İLE ORTAK DEVRİYE

Ortak devriye 29 Ekim'de başlayacak.

YPG'yi bölgeden çıkarma sorumluluğu Rusya'da.

Rusya YPG'yi 30 KM'den çıkaracak.

Sınırımız YPG ve DEAŞ'tan temizlenecek.

Gözlem noktaları için planlama yok.

REJİM İLE BİR GÖRÜŞME OLUR MU?

Şu anda böyle bir planımız yok.

Suriye'de bu kadar insan boşuna ölmedi.

AVRUPA İLE SURİYE GÖRÜŞMESİ

Sınır illerinde görüşmek gerekli.

Görüşme mültecilerin olduğu bir şehirde olmalı.

ERDOĞAN'IN ABD ZİYARETİ

Ziyaret için planlar yapılıyor.

Bin Ladin ile görüşmeden farksız.

13 Kasım'da görüşme planlanıyor.

Ayrıntılar geliyor...

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