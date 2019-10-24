Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CNN TÜRK canlı yayınında açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamalarından satırbaşları:
ABD VE RUSYA İLE MUTABAKAT
Suriye'de hedeflerimizi önceden açıklamıştık.
Barış Pınarı Harekatı ile en başta koyduğumuz hedeflere ulaştık.
Çabalarımızı yoğunlaştıracağız.
YPG'liler bölgeden çekilmeye başladı.
8 günde büyük bir netice alındı.
Hem sahada hem de masada etkili olduk.
Terör devleti riski büyük darbe aldı.
YPG bölgede savaş suçu işlemişti.
YPG diye bir örgüt kalmayacak.
ABD'YE YPG TEPKİSİ
Teröristlerle görüşme kabul edilemez.
Terör örgütü DEAŞ ile göğüs göğüse mücadele eden ülke Türkiye'dir.
DEAŞ İLE MÜCADELE SÜRECİ
Kararlılığımızı kimse tartışamaz.
DEAŞ'lıları Ayn İsa'da kim serbest bıraktı?
YPG'liler DEAŞ'ı şantaj olarak kullanıyor.
YPG'li teröristler Suriye'deki petrol sahalarını ellerinde tutmaya çalışıyor.
İDLİB'DE SON DURUM
İdlib'de hâlâ hassas bir süreç var.
2.5 milyon insanı koruyoruz.
Rejim bölgeye girse mülteci akını olurdu.
RUSYA İLE ORTAK DEVRİYE
Ortak devriye 29 Ekim'de başlayacak.
YPG'yi bölgeden çıkarma sorumluluğu Rusya'da.
Rusya YPG'yi 30 KM'den çıkaracak.
Sınırımız YPG ve DEAŞ'tan temizlenecek.
Gözlem noktaları için planlama yok.
REJİM İLE BİR GÖRÜŞME OLUR MU?
Şu anda böyle bir planımız yok.
Suriye'de bu kadar insan boşuna ölmedi.
AVRUPA İLE SURİYE GÖRÜŞMESİ
Sınır illerinde görüşmek gerekli.
Görüşme mültecilerin olduğu bir şehirde olmalı.
ERDOĞAN'IN ABD ZİYARETİ
Ziyaret için planlar yapılıyor.
Bin Ladin ile görüşmeden farksız.
13 Kasım'da görüşme planlanıyor.
Ayrıntılar geliyor...
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