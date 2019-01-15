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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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15.01.2019 - 18:17, Son Güncelleme:

Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan önemli açıklamalar

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Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Beştepe'deki kabine toplantısından sonra açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Kabine Toplantısı gündemine ilişkin basın toplantısı düzenliyor.

Kalın'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

İç ve dış tehditlerle ilgili 2 sunum yapıldı.

ABD'NİN SURİYE'DEN ÇEKİLMESİ 

Kabine toplantısında etraflıca ele aldık.

Adım atarken milli çıkarlarla karar verilir.

Türkiye yumuşak ve sert gücün, siyasetin ve diplomasinin bütün imkanlarını kullanarak hem sahada hem de masada olmaya devam edecek.

Terörle mücadele ve Türkiye'yi hedef alan terör örgütleriyle mücadele her satıhta devam edecek.

Önümüzdeki hafta 23 Ocak çarşamba günü Sayın Cumhurbaşkanımızın Rusya'ya yönelik ziyareti olacak. Günübirlik bir ziyaretimiz olacak. Burada hem Suriye konusunu hem de ikili konular ele alınacak.

SORU-CEVAP

İDLİB'TEKİ HAREKETLİLİK

İdlib'deki istikrarlı ortam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomatik başarısıdır.

Operasyon arifesindeki hareketlilik manidar.

İdlib'teki amacımız neyse bugün de o. Amacımız oradaki 2,5 - 3 milyon insanın güvenliğini sağlamaktır.

Burada Rus tarafının da rejimi bu konu hakkında uyarması ve kontrol altında tutması gerekmektedir. Bizim 12 tane askeri gözlem noktasında bulunan askerlerimiz bu güvenliği sağlamak amacında oradalar.

İdlib mutabakat ihlal edilirse herkes zarar görür.

ABD'DEN ANKARA'YA ZİYARETLER

ABD heyeti bize resmi bağlayıcılığı olmayan 5 maddelik bir belge verdi. Biz de 5 maddelik belgeye karşı kendi kağıdımızı ABD'li heyete teslim ettik.

Bu konudaki müzakereler devam ediyor.

TRUMP'IN TWEET'İ

Tweet atıldıktan sonra gerekli cevapları verdik. Bu konuyu bir sonuca iki lider bağladı. Zaman zaman Trump'ın bu şekli çıkışlarını biliyoruz. Dünkü görüşme olumlu bir görüşmeydi. Daha sonra bir tweet daha attı. Sayın Cumhurbaşkanı da grup toplantısında bundan bahsetti. 

Dolayısıyla bunu geride bıraktığımızı düşünüyoruz. Görüş ayrılıkları belli konularda olabilir. PYD/YPG tutumunu kabul etmeyeceğiz. Kendileri de bunu görecekler.

ABD'nin YPG ile ilişkisini kesmesinin zamanı çoktan geldi.

Bu pozitif gündemle çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.

SURİYE SINIRINA GÜVENLİ BÖLGE

Dünkü görüşmede bu konu ele alındı. Trump'ın bu teklifine olumlu baktığımızı ifade ettik. Bu Cumhurbaşkanımızın 4 yıldır bahsettiği öneridir. Obama, Merkel, Fransa, İngiltere ve diğer ülkeler bunu olumlu buldu ama gereği yapılmadı. Bu teklif kabul edilseydi o büyük mülteci akını yaşanmayacaktı. Bunu Cumhurbaşkanımız her fırsatta dile getirmeye devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği noktaya geldiler.

Modelle ilgili görüşmeler devam ediyor.

Bu bölgenin kontrolü Türkiye'de olacak.

PATRIOT HEYETİ ANKARA'DA

Teklif geldi, bu bir müzakere süreci.

Ayrıntılar geliyor...

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