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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gündem
AA
15.01.2019 - 18:17, Son Güncelleme:

Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Güvenli bölgenin kontrolü Türkiye'de olacak

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye sınırında oluşturulacak güvenli bölgenin kontrolünün Türkiye'de olacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde, Kabine Toplantısı gündemine ilişkin basın toplantısı düzenledi. İbrahim Kalın, "Türkiye yumuşak ve sert gücün, siyasetin ve diplomasinin bütün imkanlarını kullanarak hem sahada hem de masada olmaya devam edecek." dedi.

Kalın, "Terörle mücadele ve Türkiye'yi hedef alan terör örgütleriyle mücadele her satıhta devam edecek. İdlib'deki amacımız başta neyse bugün de o. Amacımız o bölgedeki insanların can ve mal güvenliğini sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'IN RUSYA ZİYARETİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 23 Ocak Çarşamba Moskova'ya günübirlik ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi.

Kalın, "Özellikle ABD'nin çekilme kararı sonrasında ortaya çıkan durumu Rusya ile koordine etmek amacıyla olacak. Hem Suriye hem de ikili konuları etraflı şekilde ele alma imkanımız olacak." ifadelerini kullandı.

"EKONOMİK TEHDİT KONULARI ARTIK GERİDE KALDI"

Kalın şunları söyledi:

"ABD heyeti geçen hafta bize 5 maddelik, resmi bağlayıcılığı olmayan, ana başlıklarıyla ABD'nin çekilme kararını teyit eden bir kağıt verdi. (ABD ile) "Ekonomik tehdit konuları artık geride kaldı. Bugün yeni bir hedef kondu ve bu pozitif gündemle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bizim için S-400 alımı ile Patriot füzelerinin alınması arasında hiçbir illiyet ilişkisi, korelasyon, şartlı ilişki söz konusu değildir."

GÜVENLİ BÖLGE

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye sınırında oluşturulacak güvenli bölgenin kontrolünün Türkiye'de olacağını bildirdi

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