Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın açıkladı: Putin Türkiye'ye geliyor
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya Devlet Başkanı Putin'in ocak ayının ilk haftasında Türkiye'ye geleceğini açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, TRT Haber canlı yayınında soruları yanıtladı.
Kalın şu ifadeleri kullandı:
"OCAK AYININ İLK HAFTASINDA PUTİN TÜRKİYE'YE GELECEK"
Ocak ayının ilk haftasında Putin'in Türkiye ziyareti planlanıyor. Hem TürkAkım'ın tamamlanmasına binaen bir tören yapılacak hem de ikili ilişkiler görüşülecek.
Ayn el-Arab'da teröristler hala tamamen çıkmış değiller. Teröristlerin çekilmesiyle ilgili bazı rakamlar verilei ama tarafımızdan doğrulanmış değil. Ortak devriyeler tabi ki devam edecek. Mutabakatın maddeleri açık, sorumluluk Rusya'da.
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