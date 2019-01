Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı teşkilatı ile bazı bakanlıkların teşkilat yapıları ve hizmet birimlerine ilişkin düzenlemelerin yer aldığı kararnamede, yeni kurulan hizmet birimleri ile bazı kadro ve pozisyonların ihdası, iptali ve kullanılmasına dair esas ve usuller belirlendi.



Bu kapsamda Adalet Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı teşkilatlarında yer alan Hukuk Müşavirlikleri kaldırılarak yerine Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlükleri kuruldu.



Ayrıca çeşitli bakanlıklara bağlı bazı genel müdürlük ve daire başkanlıkları kapatılarak yerlerine yeni genel müdürlük ve daire başkanlıklarının kuruluşu gerçekleştirildi.



CUMHURBAŞKANLIĞI KORUMA HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULDU



Kararname ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı bünyesinde Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğü kuruldu.



Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanı ve aile fertleri ile Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Bakanlar, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, Cumhurbaşkanının korunması talimatı verdiği kişilerin maddi ve manevi şahsiyetlerine yönelik her türlü saldırıya karşı, Cumhurbaşkanlığı hizmet mahallerinde ve ikametleri ile her türlü ulaşım aracında, yurt içi ve yurt dışında gerçekleştireceği toplantı, gezi, tören veya açılış gibi faaliyetlerde gerekli koruma tertip ve tedbirlerini almak veya aldırmakla sorumlu olacak.



Koruma Hizmetleri Genel Müdürü hizmet yönünden Cumhurbaşkanına, idari yönden ise İdari İşler Başkanına bağlı olacak. Koruma hizmetlerinin yerine getirilmesinde İçişleri Bakanlığından görevlendirilen personel Emniyet Genel Müdürlüğü Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı görev ve çalışma mevzuatı ile belirlenen görev, yetki ve sorumluluklarını genel müdürün emri ve gözetiminde yerine getirecek.



Söz konusu birimin personeli ise İdari İşler Başkanlığının talebi üzerine Emniyet, Jandarma veya Sahil Güvenlik hizmetleri sınıflarına mensup olanlar arasından İçişleri Bakanlığınca görevlendirilecek.



KADROLAR CUMHURBAŞKANI KARARIYLA BELİRLENECEK



Kararnamedeki bir başka düzenleme ile Cumhurbaşkanlığı Makamı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Yardımcılıkları ve Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarından oluşan Cumhurbaşkanlığı Merkez Teşkilatının kadroları Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenecek.



"BÜYÜKELÇİ" UNVANI GERİ ALINMADIKÇA DEVAM EDECEK



Cumhurbaşkanı tarafından atanan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü, Başdanışmanlar, Danışmanlar ve Genel Müdürlerden "büyükelçi" unvanı verilenlerin bu unvanları Cumhurbaşkanı tarafından geri alınmadığı müddetçe devam edecek.



BAKANLIKLARIN TEŞKİLATLARINDA DÜZENLEME



Adalet Bakanlığının merkez teşkilatına ilişkin düzenlemede Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü, Yayın İşleri Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Teknik İşler Dairesi Başkanlığı kaldırılarak, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, Mevzuat Genel Müdürlüğü, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü ve İcra İşleri Dairesi Başkanlığı kuruldu.



Ayrıca Adalet Bakanlığı bünyesindeki Personel Eğitim Merkezlerinde eğitim görenlerden konaklama ve yemek ücreti alınmaması kararlaştırıldı.

Bu arada bakanlıkta sözleşmeli bilişim personeli çalıştırılmasına karar verilirken, çalıştırılacak toplam sözleşmeli personel sayısı 150'yi geçemeyecek.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının merkez teşkilatında Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün adı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü olarak, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığının adı da Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı olarak değiştirildi.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığının merkez teşkilatındaki Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı ve Personel Dairesi Başkanlığı kaldırılarak yerlerine Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Personel Genel Müdürlüğü kuruldu.



Dışişleri Bakanlığı merkez teşkilatında ise Çatışmayı Önleme ve Kriz Yönetimi Genel Müdürlüğü, Personel Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı kaldırılırken, Dış Politika, Analiz ve Eşgüdüm Genel Müdürlüğü ile Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü kuruldu.

Yeni kurulan Dış Politika, Analiz ve Eşgüdüm Genel Müdürlüğünün görevi ise "Türkiye'nin dış politikasını ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konulara ilişkin olarak analiz, planlama, öngörü, programlama ve eşgüdüm çalışmalarına katkıda bulunmak, uluslararası kuruluşlar bünyesindeki arabuluculuk, çatışmaların önlenmesi ve kriz yönetimi çalışmaları ve bu kapsamdaki diğer projeleri yürütmek" olarak belirlendi.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı merkez teşkilatına bağlı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı kurulması kararlaştırıldı.



Gençlik ve Spor Bakanlığına ise gençlik, spor ve yurt hizmetlerini il düzeyinde koordine etmek ve yürütmek üzere il müdürlüklerine bağlı olarak Yurt Hizmetleri Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü kurulabilme yetkisi verilirken, Yurt Hizmetleri Müdürü, Gençlik Hizmetleri Müdürü ve Spor Hizmetleri Müdürünün mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları bakımından Defterdar Yardımcısına denk olması kararlaştırıldı.

Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına yurt dışı teşkilatı kurma yetkisi verildi.



SAĞLIK BAKANLIĞINDAN ALINACAK RUHSAT VE BELGE ÜCRETLERİNDE ARTIŞ OLMAYACAK



Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarınca başvurusu alınacak, düzenlenecek veya onaylanacak her türlü ruhsatlandırmaya ilişkin tüm iş ve işlemler ile ruhsat belgesi, ürün üretim ve satış izin belgesi ve mesul müdürlük belgesi ile permi, başvuru, kayıt, bildirim ve sertifikalar üzerinden 150 bin Türk Lirasını geçmemek üzere Bakanlıkça belirlenecek tarifelere göre ücret alınmasına ilişkin düzenlemede bu tarifelerin her yıl güncellenmesi ve ücretlerin yeniden değerleme oranında artırılması hükmü kaldırıldı.



Kararname ile Ticaret Bakanlığının görevleri arasına şu ifadeler eklendi:



"Ülkemizin ticaret ve gümrük hizmetlerine ilişkin ana politikalarının etkinliğinin artırılması ve ekonomik faaliyetlerin dış ticarete dönük yapılandırılması için kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla teknoloji ve girişimcilik odaklı proje, bilimsel çalışma ve eğitim alanında iş birliği faaliyetlerini yürütmek."



ULAŞIM EMNİYETİ İNCELEME MERKEZİ BAŞKANLIĞI KURULACAK



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığı bünyesinde "Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı" kurulması kararlaştırıldı.



Söz konusu merkez ulaştırma türlerinde meydana gelen ve ulaştırma emniyet düzenlemeleri ile emniyet yönetimi bakımından belirgin bir etkiye sahip kaza veya olayları araştırmak, incelemek ve ulaşım emniyetinin iyileştirilmesine yönelik rapor hazırlamakla görevli olacak.



Ayrıca merkez tarafından incelenen ve karara bağlanan raporlar Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ile Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kuruluna sunacak.



Merkezin diğer görev ve yetkileri şunlar olacak:



"İncelemesi yapılan kaza veya olaylara ilişkin raporları gerektiğinde taraflara, ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara göndermek.

Kaza veya olay bölgesinde gerekli incelemelerin tekemmül etmesine kadar, delilleri muhafaza etmekle yükümlü mülki idare amirliği ile koordinasyon halinde olmak.



Gizlilik derecesi bulunan delillerle ilgili usul ve esasları belirlemek.



Uluslararası gelişmeleri takip etmek, ilgili uluslararası kuruluşlara üye olmak, katkı veya katılma paylarını ödemek, üyesi olunan uluslararası kuruluşlarca yayımlanan kural ve standartların uygulanmasını temin etmek."



KAZA VEYA OLAYLARI DEĞERLENDİRME HEYETİ MERCEK ALTINA ALACAK



Başkanlık bünyesinde oluşturulacak "Değerlendirme Heyeti" kara, hava ve deniz ulaşımındaki önemli kaza veya olayları mercek altına alacak.



İncelemesi yapılan kaza veya olaylara ilişkin raporlar Değerlendirme Heyeti tarafından karara bağlanacak. Merkez Başkanı aynı zamanda Değerlendirme Heyeti'nin de başkanı olacak.



Başkan dahil en fazla 7 kişiden oluşacak Değerlendirme Heyeti üyeleri bakan oluru ile üç yıllığına görevlendirilecek. Görev süresi dolan üyelerin görev süresi Bakan oluru ile uzatılabilecek.



Değerlendirme Heyeti üyelerinin hangi hizmet birimi, kuruluş, kurum, üniversite, sivil toplum örgütü temsilcileri veya alanında uzman ve yetkin kişilerden oluşacağı, sahip olmaları gereken özellikler ile Başkanlığın ve Değerlendirme Heyeti'nin çalışma usul ve esasları Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelik ile düzenlenecek.



RAPORLARDA HUKUKİ YA DA CEZAİ SORUMLULUK TESPİTİ YER ALMAYACAK



Araştırma ve incelemenin tek amacı benzer kaza veya olayların önlenmesine yönelik olacak ve raporların içeriğinde idari, hukuki ya da cezai sorumluluk tespiti yer almayacak.



İncelemeyi yapan görevli uzmanların kaza veya olay yerine erişimi ile delillerin temini kısıtlanamayacak. İhtiyaç duyulması halinde, özel uzmanlık veya teknik bilgiyi gerektiren kaza araştırma ve incelemelerinde bilirkişi görevlendirilebilecek. Bilirkişi görevlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenecek.

Başkanlık tarafından yapılacak harcamalar Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi bütçesine konulan ödenekten karşılanacak. Başkanlık, çalışmalarıyla ilgili konularda ihtiyaç oluşması halinde araştırma, inceleme ve danışmanlık hizmetleriyle sınırlı olmak üzere Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi vasıtasıyla hizmet alımı yapabilecek.



Değerlendirme Heyetinin Başkan ve üyelerine ayda ikiden fazla olmamak üzere her bir toplantı için 3 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda huzur hakkı ile yol giderleri ve harcırahları ödenecek.



Merkez Başkanı, mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcısına denk olacak.



BAKANLIKLARIN GEÇİCİ YURT DIŞI TEŞKİLATLARINA YÖNELİK DÜZENLEME



Kararname ile tüm bakanlıkların geçici yurt dışı teşkilatlarına yönelik düzenleme de yapıldı.



Bu kapsamda geçici özel diplomatik temsilcilikler, geçici ihtisas birimleri ve dış temsilcilik niteliği taşımayan geçici yurt dışı teşkilatı kurulması ile yabancı bir ülkede Türkiye'nin menfaatlerini koruyan bir devletin o ülkedeki temsilciliğinde geçici olarak temsilci görevlendirilmesi Cumhurbaşkanı kararı ile olacak.

Geçici yurt dışı teşkilatı, görev veya hizmet süresi sona erince kaldırılacak. Sürenin uzatılması Cumhurbaşkanı kararı ile yapılacak.



Yurt dışı teşkilatı kurulurken niteliği, kurulacağı yer, görevleri, yer itibarıyla görev alanı, bağlı veya ilgili olacağı misyon, konsolosluk şefliği ve geçici olanların süresi Cumhurbaşkanı kararında belirtilecek.



İptal edilen kadrolarda bulunanların görevleri başkaca hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erecek ve haklarında Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin hükümlerine göre işlem tesis edilecek.



Yeni kurulan birimlerin teşkilatlanması tamamlanıncaya kadar, bu birimlere ait görev ve yetkiler kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce görevli ve yetkili olan birimler tarafından yerine getirilecek.



Kararname ile iptal edilen kadro unvanları hariç olmak üzere kapatılan birimlere tahsisli kadroların mevcutlu olarak ilgili bakanlık merkez teşkilatı bünyesinde yer alan diğer birimlere dağıtılmasında bakanlar yetkili olacak.



Ticaret Bakanlığı uzmanlarına müfettiş kadrosu



Ekonomi Bakanlığında mesleğe stajyer kontrolör olarak başlayıp yetiştirilmeleri ve yeterlikleri bu çerçevede gerçekleştirilenlerden kanun veya kanun hükmünde kararnameler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Ortak Hükümler" bölümünde sayılan uzman kadrolarına atanmış olanlardan halen bu kadroda bulunanlar talep etmeleri halinde Ticaret Bakanlığında durumlarına uygun müfettiş kadrolarına atanacak.



Atama için uygun boş kadro bulunmaması halinde söz konusu kadrolar başkaca bir işleme gerek kalmaksızın ihdas edilmiş ve 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesindeki ilgili cetvelin bölümüne eklenmiş sayılacak.

