Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM'de Bütçe Görüşmesi'nde konuşuyor.
Oktay'ın açıklamaları şöyle:
Türkiye'nin geleceğe ilişkin hayalleri de programları da vardır.
Yakın zamanda yaşadığımız manüpülatif dalgalanma bizi hedeflerimizden uzaklaştırmadı.
Siyaset kurumunun birlik ve beraberlik içinde hareket edebilmesiyle bu hedeflere daha kolay ulaşabiliriz.
Seçim tarihinden bu güne kadar yoğun bir çalışma yürüttük.
Meclis çok önemli yasama çalışmaları yaptı.
Cumhurbaşkanımız önümüzdeki günlerde ilk 100 günlük çalışmaları ve ikinci 100 günlük programı paylaşacaklar.
2008'de yaşanan küresel finans kriz birçok ülkede inancı ortaya çıkarmıştır. Reform uygulamaların istenen hızda gerçekleştirilememesi, üretim göstergelerin birçok ülkede yavaşlamaya işaret etmesi bir diğer risktir. Geçtiğimiz aylarda yaşadığımız gelişmelerde Türkiye ekonomisinin makro temellerinin sağlam olduğuna bir kez daha şahit olduk
Ekonomimiz dengelenme sürecine girmiştir.
Faiz giderlerinin GSYH'ye oranı düşüldü.
Bütçeden faize harcanan kaynaklar azaldı.
Yolsullukla mücadelede örnek başarılar elde ettik.
İhtiyaç sahiplerine 283 milyar TL sosyal yardım yaptık.
Bütçemizde en yüksek payı yine eğitim aldı.
2021'de yurt kapasitemiz 881 bine ulaşacak.
Hukuk devleti niteliğini güçlendirdik.
Turizm en çok istihdam sağlayan sektör oldu.
Alternatif turizme daha çok yöneleceğiz.
Turizmde Türkiye markasını yeniden yapılandıracağız.
Gübre ve yemden alınan KDV'yi kaldırdık.
İnsani yardım için 2 milyar dolar harcadık.
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