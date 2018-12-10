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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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10.12.2018 - 23:02, Son Güncelleme:

Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan önemli açıklamalar

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Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM'de Bütçe Görüşmesi'nde konuşuyor.

Oktay'ın açıklamaları şöyle:

Türkiye'nin geleceğe ilişkin hayalleri de programları da vardır.

Yakın zamanda yaşadığımız manüpülatif dalgalanma bizi hedeflerimizden uzaklaştırmadı.

Siyaset kurumunun birlik ve beraberlik içinde hareket edebilmesiyle bu hedeflere daha kolay ulaşabiliriz.

Seçim tarihinden bu güne kadar yoğun bir çalışma yürüttük. 

Meclis çok önemli yasama çalışmaları yaptı.

Cumhurbaşkanımız önümüzdeki günlerde ilk 100 günlük çalışmaları ve ikinci 100 günlük programı paylaşacaklar.

2008'de yaşanan küresel finans kriz birçok ülkede inancı ortaya çıkarmıştır. Reform uygulamaların istenen hızda gerçekleştirilememesi, üretim göstergelerin birçok ülkede yavaşlamaya işaret etmesi bir diğer risktir. Geçtiğimiz aylarda yaşadığımız gelişmelerde Türkiye ekonomisinin makro temellerinin sağlam olduğuna bir kez daha şahit olduk

Ekonomimiz dengelenme sürecine girmiştir. 

Faiz giderlerinin GSYH'ye oranı düşüldü.

Bütçeden faize harcanan kaynaklar azaldı.

Yolsullukla mücadelede örnek başarılar elde ettik.

İhtiyaç sahiplerine 283 milyar TL sosyal yardım yaptık.

Bütçemizde en yüksek payı yine eğitim aldı.

2021'de yurt kapasitemiz 881 bine ulaşacak.

Hukuk devleti niteliğini güçlendirdik.

Turizm en çok istihdam sağlayan sektör oldu.

Alternatif turizme daha çok yöneleceğiz.

Turizmde Türkiye markasını yeniden yapılandıracağız.

Gübre ve yemden alınan KDV'yi kaldırdık.

İnsani yardım için 2 milyar dolar harcadık.

Ayrıntılar geliyor...

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