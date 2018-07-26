Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ucuz tehditlere tahammülümüz yok
ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanmasına devam edilen ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'ın serbest bırakılmaması durumunda Türkiye'ye geniş yaptırımlar başlatacağı tehdidinde bulundu. Trump'ın bu tehdidine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da “Ucuz tehditlere tahammülümüz yok. ABD, Türk yargısının kararına saygı durmak zorunda” sözleriyle yanıt verdi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye yönelik “yaptırım” tehdidi, Ankara’nın sert tepkisine neden olurken, ABD’ye yanıt peş peşe geldi.
Donald Trump’ın Papaz Brunson’ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye’ye yaptırım uygulayacağı şeklindeki tehdidine Twitter üzerinden yanıt veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuad Oktay, “Türkiye bir hukuk devletidir ve Türk adaleti herkese eşit mesafededir. Ucuz tehditlere karşı da tahammülümüz yoktur. ABD’li muhataplarımız, millet adına hüküm veren Türk yargısının kararlarına saygı duymak zorundadır” dedi.
Ayrıntılar geliyor...
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle