Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Şimdi gündemimizde...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM'de Bütçe Görüşmesi'nde konuştu. Oktay, "İdlib’te Rusya ile vardığımız ve İran tarafından da desteklenen mutabakat sayesinde, çok büyük bir insani kriz yaşanmasının önüne geçtik. Şimdi de gündemimizde Fırat’ın doğusunda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu parçalamak vardır" dedi.
Oktay'ın açıklamaları şöyle:
Türkiye'nin geleceğe ilişkin hayalleri de programları da vardır.
Yakın zamanda yaşadığımız manüpülatif dalgalanma bizi hedeflerimizden uzaklaştırmadı.
Siyaset kurumunun birlik ve beraberlik içinde hareket edebilmesiyle bu hedeflere daha kolay ulaşabiliriz.
Seçim tarihinden bu güne kadar yoğun bir çalışma yürüttük.
Meclis çok önemli yasama çalışmaları yaptı.
Cumhurbaşkanımız önümüzdeki günlerde ilk 100 günlük çalışmaları ve ikinci 100 günlük programı paylaşacaklar.
2008'de yaşanan küresel finans kriz birçok ülkede inancı ortaya çıkarmıştır. Reform uygulamaların istenen hızda gerçekleştirilememesi, üretim göstergelerin birçok ülkede yavaşlamaya işaret etmesi bir diğer risktir. Geçtiğimiz aylarda yaşadığımız gelişmelerde Türkiye ekonomisinin makro temellerinin sağlam olduğuna bir kez daha şahit olduk
Ekonomimiz dengelenme sürecine girmiştir.
Faiz giderlerinin GSYH'ye oranı düşüldü.
Bütçeden faize harcanan kaynaklar azaldı.
Yolsullukla mücadelede örnek başarılar elde ettik.
Kadın ve gençlerimizin istihdamını destekledik.
Bütçemizde en yüksek payı yine eğitime ayırdık.
2021'de yurt kapasitemiz 881 bine ulaşacak.
Hukuk devleti niteliğini güçlendirdik.
İhtiyaç sahiplerine 283 milyar TL sosyal yardım yaptık.
Turizm en çok istihdam sağlayan sektör oldu.
Alternatif turizme daha çok yöneleceğiz.
Turizmde Türkiye markasını yeniden yapılandıracağız.
AR-GE ve İnovasyon için destek veriyoruz.
Gübre ve yemden alınan KDV'yi kaldırdık.
Çiftçiye desteği 16.1 milyar TL'ye çıkarıyoruz.
Enerji sektöründe ilerleme kaydettik.
Türkakım 2019 yılı sonunda faaliyete geçecek.
Otoyol uzunluğu 2842 kilometreye çıkarıldı.
Mücadele terör bitene kadar bitmeyecek.
İnsani yardım için 2 milyar dolar harcadık.
Bedelli askerlik kapsamında 635 bin 392 vatandaşımızın müracaat işlemi tamamlanmış, 67 bin 591’inin temel eğitimleri sona ermiştir.
İdlib’te Rusya ile vardığımız ve İran tarafından da desteklenen mutabakat sayesinde, çok büyük bir insani kriz yaşanmasının önüne geçtik. Şimdi de gündemimizde Fırat’ın doğusunda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu parçalamak vardır.
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