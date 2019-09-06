Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Bu ne bir tehdittir ne de bir blöftür. Bu bir gerçektir
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "(Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'kapılarımızı açarız' açıklaması) Bu ne bir tehdittir ne de bir blöftür. Bu bir gerçektir." açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
''(Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'kapılarımızı açarız' açıklaması) Bu ne bir tehdittir ne de bir blöftür. Bu bir gerçektir.
Türkiye hiçbir ülkenin bekçisi değildir. Onların göçmen deposu değildir. Oluşturdukları krizlerin de faturasını ödeyecek ülke değildir.
(Putin'in G7 önerisi) Türkiye, olaya doğu-batı veya farklı bir blok boyutundan bakmaz, kendi çıkarları boyutundan bakar.''
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