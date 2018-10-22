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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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22.10.2018 - 18:07, Son Güncelleme:

Son dakika... Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın: Hiçbir şey gizli kalmayacak

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Beştepe'deki kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İdlib mutabakatından dolayı teşekkür ettiğini belirten Kalın, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili de "Bu olayla ilgili hiçbir şey gizli kalmayacak. Konu Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki bir konu değildir. Mesele menfur bir cinayetin aydınlatılması meselesidir." ifadelerini kullandı.

Kalın'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

- Suriye'deki gelişmeler yakından takip ediliyor.

- 27 Ekim Cumartesi günü dörtlü zirve İstanbul'da toplanacak.

TRUMP, ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

- Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasında görüşme gerçekleştirildi. 

- Gecikmeleri Cumhurbaşkanımız gündeme getirdi.

- Brunson konusu yargı kararıyla kapatılmış oldu.

- ABD'li yetkililer sürecin hızlanması için atmaları gereken adımları atmaya başladılar. Gaziantep'te devam eden ortak eğitim önümüzdeki günlerde tamamlanacak ve Münbiç civarında yakın bir zaman içerisinde müşterek devriye faaliyetleri başlayacak.

- İdlib mutabakatından dolayı Sayın Trump, Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerini ifade ettiler.

- Telefon görüşmesinde Kaşıkçı cinayetiyle görüş alışverişinde bulunuldu.

FETÖ'nün iadesi tekrar gündeme geldi.

ERDOĞAN'IN AFLA İLGİLİ AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanımızın MHP'yi, onun tabanını hedef alan bir değerlendirmesi söz konusu bile değil. Kastettiği, özensiz hazırlanması halinde bir Af Yasası'nın doğuracağı toplumsal sonuçlardır.

29 EKİM RESEPSİYONU

Burdan siyasi bir polemiğe gidilmesi iyi niyetle bağdaşacak bir durum değil. 29 Ekim resepsiyonu İstanbul'da yapılacak. Üçüncü havalimanının yapılması münasebetiyle.

DANIŞTAY'IN ÖĞRENCİ ANDI KARARI

Burada milli kimlikle ilgili bir tartışma yok, okullardaki bir uygulama ile ilgili bir konudan bahsediyoruz. Bununla ilgili tabii hukuki süreç devam edecek. Onun da hep birlikte takipçisi olacağız. Türk ifadesinden kimsenin herhangi bir rahatsızlığı asla söz konusu değildir. Bu ifade okullarda okunmayınca bizim ne Türklüğümüzden bir kaybımız olur ne Türklük kimliği ortadan kalkar. Buradan yeni bir siyasi polemik, 'milli kimlik nedir, neyi kapsar neyi kapsamaz' gibi bir tartışmaya girmeyi çok doğru bulmuyoruz.

KAŞIKÇI CİNAYETİ

Otoparktaki araçla ilgili inceleme yapılacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın baştan beri koyduğu çizgi son derece nettir. Bu olayla ilgili hiçbir şey gizli kalmayacak. Olayın aydınlatılmasıyla ilgili Suud makamlarının büyük bir sorumluluğu bulunmaktadır. İkili ilişkilerimiz noktasında Suud tarafından gelen ortak çalışma teklifine olumlu cevap verdik. Biz bu süreci büyük bir hassasiyetle yönetiyoruz. Konu Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki bir konu değildir. Türkiye, burada uluslararası hukuk çerçevesinde kendi milli hukuk kuralları çerçevesinde olayın aydınlatılması için gerekli adımları atmaktadır. Mesele menfur bir cinayetin aydınlatılması meselesidir.

DOĞU AKDENİZ'DEKİ TACİZ

Türkiye Doğu Akdeniz'deki doğal haklarından, uluslararası hukuktan doğan haklarından hiç bir zaman vazgeçmeyecek. Gemilerimizin sondaj çalışmaları devam edecek.

ABD YAPTIRIMLARI KALDIRACAK MI?

Beklentimiz, en kısa sürede kaldırılması. Bu ikili ilişkilerin normalleşmesi sürecinde pozitif bir adım olacaktır.

İŞ BANKASI VE ŞİŞECAM HİSSELERİ KONUSU

Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız önemli bir tartışma başlattı. Tarihi olarak Atatürk'ün vasiyeti gerçek manada nasıl korunacak konusu. Hukuki açıdan bunun statüsü ne olacak konusu... Tarihi olarak yine bu sürecin bugüne kadar gelişinde, Atatürk'ün iki metin üzerinden vasiyetlerinin değerlendirilmesiyle ilgili alınacak kararlar önemli ve sağlıklı bir tartışmayı başlatmış oldu. Adım adım bir görelim bu tartışma nasıl evrilecek. Ortada açık olan bir şey varsa o da bir siyasi partinin bu şekilde bir şirket ortağı olması ya da böyle bir yönetim yapısı içinde bulunmasının aslında Siyasi Partiler Kanunu ve pratiği açısından uygun olmadığı şeklinde. Toplumda da bu çıkışın kabul gördüğünü de müşaade etmekteyiz.

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