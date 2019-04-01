Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkon konuşması başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın balkon konuşmalarından satırbaşları şu şekilde:

"Aziz milletim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sevginiz, muhabbetiniz, desteğiniz kardeşliğiniz için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Rabbime bana sizler gibi yol arkadaşları, mücadele arkadaşları verdiği için ham ediyorum.

Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. Biz sadece ve sadece rabbimin huzurunda rükuda ve secdede eğiliriz. Siyasi hayatımız boyunca milli iradenin dışında bir güç tanımadık. Milletimiz 1994 yılından beri girdiğimiz her mücadelede yanımızda oldu.

3 Kasım 2002 seçimlerinden bugüne kadar girdiğimiz seçimlerden ve halk oylamalarından bizi hep birinci olarak çıkartan milletimin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Milletimiz bugün bizi 15’inci defa sandıktan birinci yaptı. AK Parti olarak tek başımıza veya Cumhur İttifakı ile seçime girdiğimiz yerlerde 16 büyükşehir, 24 il, 538 ilçe, 200 belde olmak üzere toplamda 778 belediye başkanlığı kazandık.

"BAZILARI KENDİNİ DARI AMBARINDA SANIYOR"

Bu da ülkemizdeki belediyelerin yaklaşık yüzde 56’sının AK Parti tarafından yönetileceği anlamına geliyor. Bazıları kendini darı ambarında sanıyor. Şunu bilmeleri lazım 4,5 yıl bu kardeşiniz Cumhurbaşkanı mı? AK Parti iktidar mı? Dolayısıyla Cumhur İttifakı olarak parlamentoda mıyız? Ve bu yolda nasıl şu ana kadar geldiysek yine bundan sonra aynı şekilde devam edeceğiz. Cumhur İttifakı’nın oy oranı 24 Haziran seçimlerine yakın bir seviyede bulunmaktadır. Hem AK Parti, hem MHP ile birlikte kurduğumuz Cumhur İttifakı olarak bizi sandıkta birinci yapan milletime bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.

Sayın Bahçeli’ye ve bu partiye gönül vermiş bütün kardeşlerime Cumhur İttifakına sahip çıktıkları için teşekkür ediyorum. Çok önemli bir konuyu özellikle ifade etmek istiyorum. Beka meselesi konusundaki hassasiyetimize sahip çıkan tüm vatandaşlarıma özellikle de Kürt kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Güneydoğu Anadolu bölgemizin seçim sonuçları; Kürt kardeşlerimizin kendi iradelerini pazarlık masasına sürenlere verdiği çok önemli bir derstir.

"YİNE KENDİMİZDE ARAYACAĞIZ"

Büyükşehirlerimizde, illerimizde, ilçelerimizde, beldelerimizde seçmenlerimizin teveccühü ile göreve gelen tüm belediye başkanlarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum.

Demokrasinin ilk basamağı olarak gördüğümüz mahallelerimizde, ve köylerimizde seçilen muhtarlarımızı da ayrıca tebrik ediyorum.

Bu seçimde arzu ettiğimiz neticelerinde alamadığımız yerlerdeki tek sebebi milletimize kendimizi anlatamamış olmamız olarak görüyorum. Sadece 50 günlük resmi kampanya döneminde 59 il ve 43 ilçe mitingiyle, 9 TV ve sosyal medya programıyla milletimize kendimizi ifade etmenin gayreti içinde olduk. Buna rağmen eksiklerimiz varsa bunları düzeltmek boynumuzun borcudur. Bunu halkımızda arayamayız, yine kendimizde arayacağız.

Yarın sabahtan itibaren eksiklerimizi tespit ve telafi etmenin çalışmalarına başlıyoruz. Şu anda YSK, neticeleri açıklayacak. Açıkladığı zaman veya açıklayacağı ana kadar itirazlarımız varsa bu itirazlarımızı yapacağız nerede olursa olsun. Netice alırız veya almayız. Önemli değil, niye? Kardeşlerim şunu unutmayın, her olanda hayır vardır.