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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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31.12.2018 - 11:07, Son Güncelleme:

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'ye yeni yıl mesajı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yıl mesajı paylaştı. Erdoğan mesajında, "Türkiye’nin hiçbir devletin toprağında, egemenliğinde, hakkında, hukukunda gözü yoktur. Bizim tek gayemiz kendi milletimizi ve bölgemizde yaşayan kardeşlerimizi emniyete, huzura, güvenli bir geleceğe kavuşturmaktır. Ülkemiz bölgesindeki olayların müsebbibi değildir. Kurbanı da olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı şöyle:

Değerli vatandaşlarım, ülkemiz ve milletimiz bakımından çok önemli gelişmelerin yaşandığı 2018 yılını geride bırakıyor, yeni ümitler ve heyecanlar eşliğinde 2019 yılına giriyoruz. Yeni miladi yılın aziz milletimiz başta olmak üzere bütün insanlığa hayırlar getirmesini rabbimden niyaz ediyorum.

Geçtiğimiz yıl dolu dolu programlarla, ziyaretlerle geçirdik. Yurt içinde 90 ziyaretimiz oldu. Yurt dışında da 27 ayrı ülkeye, 29 ziyaret gerçekleştirdik. Ankara ve İstanbul’da çok yoğun çalışmalarım oldu. Türkiye’nin 2018’de de atılımlarını sürdürmesi için her türlü gayreti gösterdik.

Her köşesinde dev yatırımların devam ettiği Türkiye giderek güçlenen demokrasi kültürü, hukuk devleti kimliği ve artan birikimiyle tüm dünyanın dikkatlerini üzerine çekiyor.

Bu yatırımların en önemlilerinden biri de İstanbul Havalimanı’dır. Cumhuriyet tarihimizin en büyük eserlerinden olan havalimanımızın ülkemize, bölgemize ve dünyaya bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum.

Ağustos ayında başlayan kur faiz enflasyon saldırısını ekonomimizin güçlü yapısı ve aldığımız tedbirlerle kısa sürede bertaraf ettik. Türkiye’ye önce ‘kırılgan ekonomi’ diyerek yaftalamaya ardından da kırmaya çalışanların heveslerini bir kez daha kursaklarında bıraktık. Turist sayımızı tarihimizin en yüksek seviyesine çıkarmayı, cari açığımızı da son dönemin en alt düzeyine indirmeyi başardık.

Savunma sanayii başta olmak üzere kritik sektörlerdeki tasarım, araştırma, geliştirme faaliyetlerini artırarak sürdürüyoruz.

Geçtiğimiz yılın en büyük kazanımlarından biri de 16 Nisan halk oylamasında hayata geçen yeni yönetim sistemimizin ilk seçimlerini başarıyla gerçekleştirmiş olmamızdır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin fiilen uygulamaya girmesiyle ülkemiz artık koalisyonlar, krizler, muhtıralar ve darbeler dönemini geride bıraktı. İnşallah demokrasimizin, ekonomimizin ve devlet kurumlarımızın daha etkin işleyeceği yeni dönemi başlattık. Bu seçimlerde şahsımı ve cumhur ittifakını tercih eden herkese bir kez daha teşekkür ediyorum.

Kıymetli vatandaşlarım, bölgemizde yaşanan hadiseler, bölücü terör de dahil olmak üzere pek çok sorunun kaynağıdır. Türkiye’nin bölgesindeki meseleleri çözmeden kendi geleceğini güvence altına alamayacağı gerçeği bizi diplomaside ve sahada daha aktif bir politika izlemeye yöneltti. Türkiye, Suriye krizinde en başından beri insani ve ahlaki duruş sergilemiş, daima mazlumların yanında yer almıştır.

Biz bölgemizle birlikte tüm dünyada, istikrarın adaletin ve hoşgörünün barışlın tarafında saf tutuyoruz. Kudüs’ün Şam’ın Kahire’nin Kırım’ın hukukunu savunuyoruz. Bir kez daha ifade ediyorum. Türkiye’nin hiçbir devletin toprağında, egemenliğinde, hakkında, hukukunda gözü yoktur. Bizim tek gayemiz kendi milletimizi ve bölgemizde yaşayan kardeşlerimizi emniyete, huzura, güvenli bir geleceğe kavuşturmaktır. Ülkemiz bölgesindeki olayların müsebbibi değildir. Kurbanı da olmayacaktır. Attığımız tüm adımları bu anlayışla planlıyor ve hayata geçiriyoruz.

Suriye’deki gelişmeler bu çabalarımızın neticeleridir. Irak’ın istikrarına da katkı yapmaya devam ediyoruz. Kıbrıs, Doğu Akdeniz ve Ege’deki haklarımızı koruma hususundaki kararlılığımızı hem siyasi alanda hem de sahada gösteriyoruz. Hepsinden önemlisi insani duruşumuzla dünyaya örnek oluyoruz. Bugün 4 milyonun üzerindeki mazlumu topraklarımızda misafir ediyoruz. Bu büyük kitle içinde her meşrepten, inançtan, mezhepten insan vardır. Çünkü biz Yunus Emre’nin ‘yaratılanı severiz yaratandan ötürü’ ifadesinde olduğu gibi kapımıza gelenlerin kimliğine değil sadece insan olmalarına bakıyoruz.

Terör örgütlerine göz açtırmadığımız, terörle mücadelede tarihimizin en büyük başarılarını kazandığımız bir yılı geride bıraktık. Güvenlik güçlerimiz ister şehirlerde, dağlarda, isterse sınırlarımız dışında olsun terör örgütlerinin tüm inlerine girerek teröristleri imha ediyor. Buradan bir kez daha terörle mücadelede verdiğimiz şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sıhhat diliyorum. Geride bıraktıkları ailelere sabırlar diliyorum.

Bu duygularla bir kez daha 2019 yılının ülkemiz, milletimiz, bölgemizdeki kardeşlerimiz ve tüm insanlık için barış, huzur, sağlık, güvenlik ve refah içinde geçmesini temenni ediyorum. Kalın sağlıcakla.

 

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