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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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26.12.2018 - 14:21, Son Güncelleme:

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TÜBİTAK ve TÜBA ödül töreninde önemli mesajlar

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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TÜBİTAK ve TÜBA ödül töreninde önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen TÜBİTAK ve TÜBA Ödülleri'nde konuştu. Erdoğan konuşmasında, "Hudutlarımızın korunmasına gösterdiğimiz hassasiyeti ülkemizin ürettiği verilerek karşı da yapmalıyız. Geliştirdiğimiz ahtapot yazılımı bir kuvvet komutanlığımızın karargahına yapılan siber saldırıyı başarıyla engellediği ve gerçekleştirilecek bir NATO tatbikatına dahil edildi" dedi.

İşte Erdoğan'ın sözlerinden satır başları:

Öncelikle ödüle layık görülen tüm bilim insanlarımızı gayretleri için kutluyor kendilerine şahsım ülkem ve milletim adına en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum.

Bilim hayatlarının daha başındayken hem üniversitelerine hem ailelerine böyle güzel iftihar tabloları yaşattıkları için teşekkür ediyorum.

TÜBİTAK ve TÜBA’yı ülkemizi bilimsel araştırma havuzunu genişlettikleri için tebrik ediyorum.

Bilim ve teknolojiden mahrum bir kalkınma çabasının menzile varması mümkün değildir.

2019 yılını ülkemizin genelinde Prof. Dr. Fuat Sezgin yılı kabul ettik. Sene boyunca düzenlenecek etkinliklerin daha iyi katkı sağlayacağına eminim.

Bugün Tübitak tarafından seçilen bilim insanlarına ödülleri veriyoruz. Tübitak tarafından üç farklı kategoride 18 başarılı bilim insanı ödüle layık görüldü.

1966’dan bu yana Tübitak tarafından farklı sahalardan verilen ödül verilen bilim insanı sayımızı 773’e çıkarmış oluyoruz.

Bilim ve teknolojiden mahrum bir kalkınma çabasının menzile varması mümkün değildir. Bilim ve kültür ve sanat adamlarına destek olmayan bir devletin beklediği atılıma kavuşması ham bir meyve olarak kalacaktır.

Türkiye olarak her açıdan müstesna bir kültür ve ilim tarih havzasının üzerinde oturuyoruz.

Ülkemizi geleceğe çok güçlü bir şekilde taşıyacak birikim milli hazinemizde duruyor.

Son iki asırdır sadece ülke olarak değil İslam dünyası olarak da üretimde sanayide ve kültür sanatta yeterli başarıyı yakalayamıyoruz.

İslam coğrafyası son dönemde o büyük oyunun malzemesi yapılmıştır. Sınırları petrol elmas ve çıkar hesapları üzerine yeniden çizilmiştir.

"BM'DEN ADALET BEKLEMEYİN"

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde de Birleşmiş Milletler'de de adalet diye bir şey beklemeyin, aramayın, yok böyle bir şey.

Müslümanlara ne kendi gelecekleri, ne de insanlığın ortak meseleleri hakkında söz söyleme hakkı tanınmamıştır. 1,7 milyar nüfusa sahip İslam dünyasının, BM Güvenlik Konseyinde bir tane bile daimi üyesinin bulunmaması işte bu çarpıklığın bir sonucudur. Onun için 'Dünya 5'ten büyüktür' diyorum.

Türkiye son 16 yıldaki hamleleriyle, asırlardır kendisine ve medeniyetine giydirilmeye çalışılan bağımlılık gömleğini parçalamıştır.

Öğrencilerin yetişmesiyle değil de başörtüsüyle, sakalla, kıyafetle uğraşan bir üniversitenin ne ülkeye ne de millete bir faydası olur.

Uzun yıllar öğrenci olaylarıyla, yasaklarla, ikna odalarıyla, kimi örgütlerin baskılarıyla anılan üniversiteler artık tarih oldu. Atılan adımlar sayesinde üniversitelerimiz, gerçek anlamda bilim ve akademik çalışma yapabilecekleri imkanlara kavuştu.

SİBER GÜVENLİK UYARISI

Artık fiziki güvenliğinizi siber güvenlikle dijital sanayi ile ve yapay zeka şile tahkim etmiyorsunuz kendi kendinizi kandırıyorsunuz demektir.

Hudutlarımızın korunmasına gösterdiğimiz hassasiyeti ülkemizin ürettiği verilerek karşı da yapmalıyız. Geliştirdiğimiz ahtapot yazılımı bir kuvvet komutanlığımızın karargahına yapılan siber saldırıyı başarıyla engellediği ve gerçekleştirilecek bir NATO tatbikatına dahil edildi.

DEVAMI GELİYOR

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