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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
20.01.2019 - 23:33, Son Güncelleme:

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a: 'Türkiye hazır'

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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a: 'Türkiye hazır'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede, Suriye'de yaşanan gelişmeler ele alınırken iki lider DEAŞ terör örgütünün Suriye’deki kalıntılarını temizlemek ve tekrar ortaya çıkmasını önleyecek tedbirleri ortaklaşa almak konusunda mutabık kaldılar. Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Münbiç bölgesinde güvenliği vakit kaybetmeden devralmaya hazır olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan ve Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye'de yaşanan son gelişmeler ele alındı.

Görüşmede, geçen hafta Münbiç'te yaşanan menfur terör saldırısında hayatını kaybeden Amerikalı personel için taziyelerini ileten Erdoğan, bu elim olayın, ABD'nin Suriye'den çekilme kararını etkilemeye yönelik bir provokasyon olduğunu ifade etti.

Erdoğan, Türkiye'nin Münbiç bölgesinde güvenliği vakit kaybetmeden devralmaya hazır olduğunu, PKK ve PKK'nın Suriye'deki uzantılarının Suriye'nin kuzeydoğusunu istikrarsızlaştırmaya dönük eylemlerine izin verilmeyeceğini vurguladı.

İki lider, DEAŞ terör örgütünün Suriye'deki kalıntılarını temizlemek ve tekrar ortaya çıkmasını önleyecek tedbirleri ortaklaşa almak konusunda mutabık kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Trump, güvenli bölge hakkında Türkiye ve ABD'nin Genelkurmay Başkanları arasında başlayan istişarelerin hızlandırılarak devam etmesi ve ikili ticaret hacminin artırılması hususlarında görüş birliğine vardı.

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Son 24 saatte yaşananlar (20.01.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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