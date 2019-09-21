Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Teknofest'te önemli mesajlar

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Teknofest'in değerli katılımcıları, sevgili gençler, kıymetli misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bu yıl ikincisini yaptığımız Teknofest'in tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bu etkinliğin gerçekleştirilmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum.

"TEKNOFEST BU YIL KATILIMCI REKORU KIRDI"

Teknofest'e ilginin bu yıl katlanarak attığını görmekten memnunum. Bu yıl Teknofest katılımcı rekoru kırdı. Bu etkinliğin kısa sürede ülkemizin en önemli markalarından biri haline geleceğine inanıyorum.

"MÜTHİŞ BİR TALEPLE KARŞILAŞTIK"

Geçtiğimiz yıl Teknofest'e bilim insanlarımızın yurda dönüş seferberliğini başlattığımızı ilan etmiştik. Müthiş bir taleple karşılaştık. Dünyanın en iyi üniversitelerinde araştırma merkezlerinde çalışan Türk ve yabancı akademisyenler bize başvurdu. Lider araştırmacılar programıyla ülkemize gelenler, zengin bir araştırma ortamında bilimsel bir çalışma yapacak, gençlere örnek olacak. Yoğun ilgiyle karşılaştığımız lider araştırmacılar programına önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz.

"YENİ TEKNOLOJİLERİN PAZARI DEĞİL ÜRETİCİSİ OLMAK İSTİYORUZ"

Geçtiğimiz hafta kamuoyu ile paylaşılan 2023 Sanayi teknoloji stratejimiz, milli teknoloji hamlesi ruhuyla hazırlandı. Teknolojik dönüşüm sürecinde yeni teknolojilerin pazarı değil üreticisi olmak istiyoruz. 2023'e giden yolda yeni büyüme hikayemizi teknoloji ve yenilikçi anlayışımızla yazacağız.

"TEKNOFEST'TE HEDEF 1 MİLYON"

Teknofest adeta bir teknoloji şöleni havasında geçmektedir. Önümüzdeki yıl çok daha büyük bir katılımlı ve çok daha coşkulu bir festivale şahit olacağımıza ben yürekten inanıyorum. Salı gününden bu yana özellikle Teknofest'e gelenlerin sayısı 500 bini aşmış vaziyette. Bu geçen yılı aşmış anlamına geliyor. Bugün ve yarın artık hedef 1 milyona ulaşmak. Artık biz kendimize yeteceğiz, buna alışacağız.

"HER ŞEY HAYAL İLE BAŞLAR"

Her şey hayal ile başlar. Hayal ile inanç birleştiğinde ortaya başarı çıkar. Millet olarak yıllarca hayal kurmamıza engel olmaya çalıştılar. Bize giydirilen ve kesinlikle 3 beden, 5 beden küçük gelen gömlekle yaşamamızı istediler.

Merhum Cem Karaca o güzel sevda şarkısında ne diyor; Gönlüme bir ateş düştü yanar ha yanar yanar. Ümit gönlümün ekmeği umar ha umar umar. Elleri ak yumuk yumuk ojeli tırnakları. Nerelere gizlesin şu avucum nasırları. Otomobili tamire geldi dün bizim tamirhaneye. Görür görmez vurularak başladım ben sevmeye. Ayağında uzun etek dalga dalga saçları. Ustam seslendi uzaktan oğlum al takımları.

Ustama dedim ki bugün giymeyim tulumları. Arkası puslu aynamda taradım saçlarımı.Gelecekti bugün geri arabayı almaya O romandaki hayali belki gerçek yapmaya. Durdu zaman durdu dünya girdi içeri kapıdan. Öylece bakakaldım gözümü ayırmadan. Arabanın kapısını açtım, açtım girsin içeri kalktı hilal kaşları sordu kim bu serseri. Çekti gitti arabayla egzozuna boğuldum gözümde tomurcuk yaşlar ağır ağır doğruldum. Ustam geldi sırtıma vurdu unut dedi romanları. İşçisin sen işçi kal giy dedi tulumları...

Bize yıllarca tulum giydirdiler. Mahkum edilmek istediğimiz geri kalmışlık zincirlerini birer birer kırdık.

"TÜM SALDIRILARA RAĞMEN GÜÇLÜ BİR EKONOMİMİZ VAR"

Bize 'siz geri kalmış milletsiniz öyle kalın' dediler. Vesayetle çetin bir mücadeleye girişerek demokrasimizi güçlendirdik. Ekonomimizi rekabete uygun reforme ettik. Yeri geldi partimizi kapatmaya kalktılar. Sokakları karıştırmak için uğraştılar. Biz milletimizle saldırıların hepsini birer birer boşa çıkarmayı başardık. Türkiye bugün eğitimden sağlığa her alanda güçlü alt yapıya sahiptir. Saldırılara rağmen hala güçlü bir şekilde ayakta duran ekonomimiz var. Büyük devlet ve millet olmak aynı zamanda büyük dertlerle, büyük saldırılarla mücadele etmeyi gerektirir.

"DİYARBAKIR'DA EVLATLARI DAĞA KAÇIRILAN ANALAR DİMDİK DURUYOR"

Bugün Diyarbakır'da evladı kaçırılan analar dimdik duruyorsa bunun bir sebebi var. Onların da ruh köklerinde bir dinamizm var ölümden korkmuyorlar üzerine üzerine gidiyorlar. Evlatlarımız gelene kadar da buradan ayrılmayacağız diyorlar. Şimdi buradan ben Kandil'e de sesleniyorum; terör örgütlerinin içinde yanında, arkasında olan ve siyasi destek olanlara da sesleniyorum. Bu ülkede katil aranıyorsa bunun adresini sormaya gerek yok bunlar biliniyor. Bunlar parlamentoya kadar sızmış olanlar ve kimseyi aldatamazsınız. Sokağa insanları çağırıp Diyarbakır'da 53 evladımızı öldürenleri bu millet unutmuyor, unutmayacaktır da. Bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız.

AMERİKA ZİYARETİ

Bugün BM Genel Kurulu için ABD'ye hareket ediyoruz. Ülkemizde, bölgemizde ve dünyada yaşanan gelişmelere dair ne düşünüyorsak tüm devletlerin temsilcileri önünde açıkça ifade edeceğiz. Bize gizli açık tehditlerle bedel ödetmeyi düşünenler beyhude bir işle uğraştığını bilmelidir.