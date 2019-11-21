Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Tarım Orman Şurası'nda önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:



Bizim için değişmez hüküm her işinizde istişare ediniz. Her alanda bin bilsen de bir bilene danış prensibiyle hareket ettik. Şura'da alınan kararlar sizlerle birlikte bu çalışmayı yapmak geleceğimizi aydınlatmak adına atılmış en önemli adımdır. Uzaktan eleştirmek yerine konuya müdahil olup kanaatlerini paylaşan herkese teşekkürlerimi sunuyorum.

Tabi tarımcılık bunun yanında hayvancılık gerek süt ve süt mamullerinde gerek et ve et mamullerinde atılacak adımlarla inanıyorum ki bu sektörde sizler çok önemli bir sınavı da veriyorsunuz vermektesiniz.



Türk tarımını gerçekleştirecek çiftçiyi güçlendirecek tüm kararların yakından takipçisi olacağım. Dün akşam Ziraat Bankası genel müdürümüzle de etraflıca görüştüm bu görüşmeden sonra inşallah Ziraat Bankamızda çiftçilerimizle çok daha etraflıca geniş kapsamlı kredi de bugüne kadar alışılmışın dışında bir dayanışmayı inşallah sürdürecektir. Belki de sizlerle ortaklığa girecek bu tür adımları atacak biz artık istiyoruz ki hayvan ithali yapmayalım. Bu konuda atılmış çok ciddi adımlarımız var. İnşallah Anadolu bu anlamda görevini yerine getirecek.



İklim değişikliği sadece gelişmiş devletleri değil Afrika Kıtası’ndaki fakir ülkeler başta olmak üzere tüm dünyayı etkiliyor.



Geçtiğimiz yüzyılda yer altı kaynakları için yürütülen mücadelenin aynısı bugün tarım ve su kaynakları için yürütülüyor.

Gelişmiş ülkeler gıda güvenliklerini garantiye almak için olağanüstü çaba harcıyor. Ambarın anahtarı kimin elindeyse güç de onun elinde olur derler. Milletimizin gıda güvenliğini güvenlik altına almak bir milli güvenlik meselesi haline gelmiştir. Tarım ürünlerinde dışa bağımlı olmak en savunma sanayinde dışa bağımlı olmak kadar tehlikeli bir hale gelmiştir. Ülkemiz için güvenlik riski oluşturacak hiçbir adıma müsaade etmedik asla da müsaade etmeyeceğiz.



Türk tarımını küresel tarım ve gıda şirketlerinin güdümüne sokacak her türlü teşebbüsün karşısındayız. Tarım topraklarımızın miras yoluyla bölünmesini gelin birlikte engelleyelim.



İktidara geldiğimizden bu yana hep bunun gayreti içindeyiz. Özellikle tarımda bu bölünmeyi engellediğimiz zaman hep birlikte güç kazanırız. Çiftçimize her türlü araç gübre tohum desteği verelim bu konuların hepsinin arkasındayız. Türk tarımını küresel şirketlerin sadece kar odaklı çalışanların çarkı içinde ezdirmeyeceğiz.



Buradan yine açıklıyorum benim bu rakamların resmi rakamlardır. Devlet yalan söylemez devlet gerçeği söyler. Biz tarımsal hasılada dünyada yedince Avrupa’da ise birinci sıradayız. Fındık, kiraz, incir kayısı ve ayva üretiminde dünya lideriyiz. Bu çok önemli. Dünyanın 195 farklı ülkesine 1690 tarım ürünü ihraç ediyoruz.



Tarımsal ürün ihracatımız 3,7 milyar dolardan 17,7 milyar dolara çıkardık.







