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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.11.2019 - 14:34, Son Güncelleme:

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Tarım Orman Şurası'nda önemli açıklamalar

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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Tarım Orman Şurası'nda önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek 3. Türkiye Tarım Orman Şurası'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

Bizim için değişmez hüküm her işinizde istişare ediniz. Her alanda bin bilsen de bir bilene danış prensibiyle hareket ettik. Şura'da alınan kararlar sizlerle birlikte bu çalışmayı yapmak geleceğimizi aydınlatmak adına atılmış en önemli adımdır. Uzaktan eleştirmek yerine konuya müdahil olup kanaatlerini paylaşan herkese teşekkürlerimi sunuyorum.

Tabi tarımcılık bunun yanında hayvancılık gerek süt ve süt mamullerinde gerek et ve et mamullerinde atılacak adımlarla inanıyorum ki bu sektörde sizler çok önemli bir sınavı da veriyorsunuz vermektesiniz.

Türk tarımını gerçekleştirecek çiftçiyi güçlendirecek tüm kararların yakından takipçisi olacağım. Dün akşam Ziraat Bankası genel müdürümüzle de etraflıca görüştüm bu görüşmeden sonra inşallah Ziraat Bankamızda çiftçilerimizle çok daha etraflıca geniş kapsamlı kredi de bugüne kadar alışılmışın dışında bir dayanışmayı inşallah sürdürecektir. Belki de sizlerle ortaklığa girecek bu tür adımları atacak biz artık istiyoruz ki hayvan ithali yapmayalım. Bu konuda atılmış çok ciddi adımlarımız var. İnşallah Anadolu bu anlamda görevini yerine getirecek.

İklim değişikliği sadece gelişmiş devletleri değil Afrika Kıtası’ndaki fakir ülkeler başta olmak üzere tüm dünyayı etkiliyor.

Geçtiğimiz yüzyılda yer altı kaynakları için yürütülen mücadelenin aynısı bugün tarım ve su kaynakları için yürütülüyor.

Gelişmiş ülkeler gıda güvenliklerini garantiye almak için olağanüstü çaba harcıyor. Ambarın anahtarı kimin elindeyse güç de onun elinde olur derler. Milletimizin gıda güvenliğini güvenlik altına almak bir milli güvenlik meselesi haline gelmiştir. Tarım ürünlerinde dışa bağımlı olmak en savunma sanayinde dışa bağımlı olmak kadar tehlikeli bir hale gelmiştir. Ülkemiz için güvenlik riski oluşturacak hiçbir adıma müsaade etmedik asla da müsaade etmeyeceğiz.

Türk tarımını küresel tarım ve gıda şirketlerinin güdümüne sokacak her türlü teşebbüsün karşısındayız. Tarım topraklarımızın miras yoluyla bölünmesini gelin birlikte engelleyelim.

İktidara geldiğimizden bu yana hep bunun gayreti içindeyiz. Özellikle tarımda bu bölünmeyi engellediğimiz zaman hep birlikte güç kazanırız. Çiftçimize her türlü araç gübre tohum desteği verelim bu konuların hepsinin arkasındayız. Türk tarımını küresel şirketlerin sadece kar odaklı çalışanların çarkı içinde ezdirmeyeceğiz.

Buradan yine açıklıyorum benim bu rakamların resmi rakamlardır. Devlet yalan söylemez devlet gerçeği söyler. Biz tarımsal hasılada dünyada yedince Avrupa’da ise birinci sıradayız. Fındık, kiraz, incir kayısı ve ayva üretiminde dünya lideriyiz. Bu çok önemli. Dünyanın 195 farklı ülkesine 1690 tarım ürünü ihraç ediyoruz.

Tarımsal ürün ihracatımız 3,7 milyar dolardan 17,7 milyar dolara çıkardık.




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