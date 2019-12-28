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Haber Giriş: 28.12.2019 - 19:12,Son Güncelleme:/

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Somali'deki terör saldırısına sert tepki

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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Somali'deki terör saldırısına sert tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Somali'deki terör saldırısına sert tepki gösterdi. Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Mogadişu'daki terör saldırısını lanetliyor, saldırıda hayatını kaybeden 2 vatandaşımıza ve Somalili kardeşlerime Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı şöyle;

"Mogadişu'daki terör saldırısını lanetliyor, saldırıda hayatını kaybeden 2 vatandaşımıza ve Somalili kardeşlerime Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.

Milletimize ve kardeş Somali halkına taziyelerimi iletiyorum. Türkiye her zaman Somali'nin yanındadır."

 

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