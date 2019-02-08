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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.02.2019 - 15:10, Son Güncelleme:

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sivas'ta önemli mesajlar

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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sivas'ta önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Sivas Mitingi'nde konuşuyor.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Biliyorum ki Sivas’taki bu yiğitler en zor zamanlarda haktan ve adaletten ayrılmadılar ayrılmazlar. Bu yiğitler her şartta sadece hakkı tutup kaldırırlar. Sizin Ak Parti’yi nasıl sahiplendiğinizi biliyorum.

Asırlar boyunca burası ticaretin sultan şehri oldu. O yüzden de buraya ‘Sultan Şehri’ deniyor.

Sivas öyle sıradan bir şehir onun için 31 Mart seçimi çok önemli, rast gele ellere bu seçim bırakılamaz. Şehrimiz Danişment, Eretna ve Selçuklu gibi devletlere başkent olduğu gibi milli mücadelemize de Gazi Mustafa Kemal ile birlikte başkentlik yapmıştır.

Ne dedik yola çıkarken uzun ince bir yoldayız gidiyoruz gündüz gece gideceğiz. kimse merak etmesin

Biz KİT’lere falan kadrolarını verdik, bizden bir şey beklemeyin. Her şeyi verdik. Şu toplantıyı da provoke etmeyin. Alışılmış bir siyasetçi değilim. Alışılmış bir lider de değilim. Lütfen, samimi olalım dürüst olalım bu toplantımızı da güzel bir şekilde çıkaralım.

Bizler Cudi’de Gabar’da Tendürek’tde terörle mücadeleyi verirken onları temizlerken sıfırlarken sizin söylediğinize bakın. Biz bunları yaparken birileri bizleri farklı yerlerden vurmaya çalışıyor. Ne diyorlar domates, patlıcan patates… Ya düşünün be bir merminin fiyatı nedir? Düşünün benim Mehmedimin giyinip kuşanıp bu teröristlere karşı verdiği mücadelenin bedeli nedir bir düşünün. Bunları bu iktidar yapıyorsa başarıyorsa… Siz hala domates, patates, sivri biber konuşuyorsunuz. Yani bizi Corc, Hans bir yerlerden vurmak istiyor bunlar da onlara el ayak oluyorlar. Biz mücadeleyi hep kazandık kazanmaya da devam edeceğiz.

Gerekirse tanzim satışları belediyelerin eliyle kurarız. En ucuz fiyata ürünleri getiririz dedik.  

Birileri çıkıyor Muhsin kardeşimi istismar etmek suretiyle Sivas’ta belediyeyi alma gayretine giriyor. Şu ana kadar Sivas’a verilmiş hizmetleri veren bir AK Parti iktidarı var.

Bizi yollara düşüren bu Sivas hasretidir. Sivas’ın gönlünde nifak değil birlik beraberlik duyguları filiz vermiştir. Bazı dedikodular oluşturuyorlar neymiş AK Parti adayını çekecekmiş sakın bu yalanlara, dedikodulara, fitneye aldanmayın. Biz sıradan bir mahalle partisi değiliz.

Bizim şu anda Cumhur İttifakımızın iki ayağı vardır. AK Parti ve MHP. Cumhur İttifakının içinde başka parti yoktur. Bizimle rastgele bir fotoğraf çekilip bu fotoğrafı sağda solda istismar etmeye çalışanlara inanmayın.

DEVAMI GELİYOR...

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