Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Siirt'te çarpıcı sözler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen Siirt mitinginde konuşuyor.
İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:
Biz gücümüzü Türk'ün, Kürt'ün, Laz'ın, Arap'ın, Gürcü'nün kardeşliğinden aldık.
Biz gücümüzü medyadan, baronlardan, elitlerden, değil gece uykusunu bize dua etmek için bölenlerin samimiyetinden alıyoruz.
Biz gücümüzü eli kanlı katil sürülerinden değil şu meydanı dolduran halkımızdan alıyoruz.
CHP ve HDP'ye şimdi sözde İyi Parti de katıldı.
Bu hanımefendi benim Denizlili kardeşlerime terörist dediğimi söylüyor.
Bunların kılavuzu karga.
Ben vatandaşıma terörist diyecek kadar enayi miyim? HDP'ye oy verenlere de terörist dediğimi söylüyor.
Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Bu ülkenin huzurunu kaçıramayacaksınız.
Bayan Meral hanım rahatsız olmuş İyi ki oldun ha. Hani sen geçmişin ülkücüsüydün. Ne oldu sana da bu kadar çabuk değişiverdin. Ama güvenmeyin bunlara çok rahat değişirler.
Bu, partimi kurduğumda benimle birlikte yola çıkanlardandır. Ama sonra bizi satanlardandır. Ama ne oldu başka partilere gitti. Onları da sattı. Hatta kendi partisinde bile "ben gidiyorum" dedi sonra dönüverdi.
O yüzden Bunlara güven olmaz.
DEVAMI GELİYOR…
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