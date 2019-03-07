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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.03.2019 - 17:48, Son Güncelleme:

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Siirt'te çarpıcı sözler

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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Siirt'te çarpıcı sözler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen Siirt mitinginde konuşuyor.

İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

Biz gücümüzü Türk'ün, Kürt'ün, Laz'ın, Arap'ın, Gürcü'nün kardeşliğinden aldık.

Biz gücümüzü medyadan, baronlardan, elitlerden, değil gece uykusunu bize dua etmek için bölenlerin samimiyetinden alıyoruz.

Biz gücümüzü eli kanlı katil sürülerinden değil şu meydanı dolduran halkımızdan alıyoruz.

CHP ve HDP'ye şimdi sözde İyi Parti de katıldı.

Bu hanımefendi benim Denizlili kardeşlerime terörist dediğimi söylüyor.

Bunların kılavuzu karga.

Ben vatandaşıma terörist diyecek kadar enayi miyim? HDP'ye oy verenlere de terörist dediğimi söylüyor.

Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Bu ülkenin huzurunu kaçıramayacaksınız.

Bayan Meral hanım rahatsız olmuş İyi ki oldun ha. Hani sen geçmişin ülkücüsüydün. Ne oldu sana da bu kadar çabuk değişiverdin. Ama güvenmeyin bunlara çok rahat değişirler.

Bu, partimi kurduğumda benimle birlikte yola çıkanlardandır. Ama sonra bizi satanlardandır. Ama ne oldu başka partilere gitti. Onları da sattı. Hatta kendi partisinde bile "ben gidiyorum" dedi sonra dönüverdi.

O yüzden Bunlara güven olmaz.

DEVAMI GELİYOR…

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