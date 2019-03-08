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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.03.2019 - 15:15, Son Güncelleme:

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa'da çarpıcı mesajlar

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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa'da çarpıcı mesajlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa mitinginde konuştu. Erdoğan konuşmasında, "Bazı tezgahlara oyunlara sakın ha gelmeyin. Bakıyorsunuz beyefendi aday olmayınca ne dava var ne başka bir şey. Menfaat neredeyse oraya gidiyor. Ve ne diyorlar, “ben kazanınca tekrar 'AK Parti'ye geleceğim.' Bu trenden inenler bir daha bu trene binemez" dedi.

Erdoğan daha sonra konuşmasına başladı.

İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

Şanlıurfa'nın geleceğine kastedenlere inat el ele kol kola hedeflerimize yürüyeceğiz.

Şanlıurfa'ya 17 yılda 45 katrilyon yatırım yaptık.

Dün Mardin’de hızlı tren müjdesi verdim. Bölücü terör örgütünün güdümündeki malum partinin eş başkanı “Mardin’de hızlı trenin ne işi var" demiş.

Aynı SP gibi. Yani Saadet… Onun başındaki zat da "trenin Sivas’ta ne işi var" demişti.

Allah’tan Mardin’de havaalanının ne işi var demedi. Oraya hızlı tren geldiğinde bunlar ondan istifade edecek. Bunlarda ufuk yok. Yıllar yılı CHP her yapılanın karşısına dikilmedi mi?

Biz yaparız onlar ise seyreder. Şanlıurfa GAP’ın en önemli şehridir. Sulama yatırımlarına gece gündüz devam ediyoruz.

Bay Kemal ne diyordu çiftçi battı… Bay Kemal senin kılavuzun karga. Şanlıurfalı çiftçilere son 17 yılda 10 katrilyon tutarında tarımsal destek verdik.

Bazı tezgahlara oyunlara sakın ha gelmeyin. Bakıyorsunuz beyefendi aday olmayınca ne dava var ne başka bir şey. Menfaat neredeyse oraya gidiyor.

Ve ne diyorlar, “Ben kazanınca tekrar AK Parti'ye geleceğim.”

Bu trenden inenler bir daha bu trene binemez.
Bu davada bu treni terk edenleri kusura bakmasınlar bu can bu tende olduğu sürece bu trene kabul etmeyiz.

Kimlerle yola çıktıysak bize ihanet etmedikçe biz yolculuğumuza devam ederiz. Emaneti emin ellere teslim ettik, onlarla yola devam ediyoruz.

Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğandan Şanlıurfada çarpıcı mesajlar

Vatandaşlar, Abide Toplanma Merkezi yanında düzenlenen mitinge büyük ilgi gösterdi

Biliyorsunuz ülkemizde 84’ten beri vahşi eylemler gerçekleştiren bir bölücü terör örgütü var. Masum çocukları öldürerek nice evlere ateş düşürmüştür.

Askerlerimizin, polisimizin karşısında tutunamayanlar silahsız vatandaşlarımıza etmediklerini bırakmamışlardır. Kürt kardeşlerimizin hakkını savunmak gibi bir girişimi olmamıştır. Bölgemizde bir takım güçlerin gönüllü taşeronluğunu yapmıştır. Kürt kardeşlerimin sıkıntıları vardı. Yoksulluk, baskı, haksızlık vardı. Bu bölgede daha ağır yaşanıyordu. Biz böyle bir Türkiye’yi devraldık.

Şanlıurfa’dan tüm Türkiye’ye sesleniyorum. Türkiye’de Kürdistan diye bir bölge var mı? Kürdistan özlemiyle yatıp kalkıyorsa Kuzey Irak’a gitsin.
Bir Temmuz’a kadar terörle mücadeleyi kaldırmazsanız savaş kapıyı çalar diyor. 1 Temmuz geride kaldı, ne oldu..
Cudi’de, Gabar’da, Tendürek’te, Kandil’de inlerine girdik.

DEVAMI GELİYOR…

Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğandan Şanlıurfada çarpıcı mesajlar

Erdoğan konuşmasına başlamadan önce sahneye ünlü türkücü İbrahim Tatlıses geldi. Erdoğan ve Tatlıses bir süre vatandaşları selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbrahim Tatlıses ile vatandaşları selamladı
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