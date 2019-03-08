Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa'da çarpıcı mesajlar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa mitinginde konuştu. Erdoğan konuşmasında, "Bazı tezgahlara oyunlara sakın ha gelmeyin. Bakıyorsunuz beyefendi aday olmayınca ne dava var ne başka bir şey. Menfaat neredeyse oraya gidiyor. Ve ne diyorlar, “ben kazanınca tekrar 'AK Parti'ye geleceğim.' Bu trenden inenler bir daha bu trene binemez" dedi.
Erdoğan daha sonra konuşmasına başladı.
İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:
Şanlıurfa'nın geleceğine kastedenlere inat el ele kol kola hedeflerimize yürüyeceğiz.
Şanlıurfa'ya 17 yılda 45 katrilyon yatırım yaptık.
Dün Mardin’de hızlı tren müjdesi verdim. Bölücü terör örgütünün güdümündeki malum partinin eş başkanı “Mardin’de hızlı trenin ne işi var" demiş.
Aynı SP gibi. Yani Saadet… Onun başındaki zat da "trenin Sivas’ta ne işi var" demişti.
Allah’tan Mardin’de havaalanının ne işi var demedi. Oraya hızlı tren geldiğinde bunlar ondan istifade edecek. Bunlarda ufuk yok. Yıllar yılı CHP her yapılanın karşısına dikilmedi mi?
Biz yaparız onlar ise seyreder. Şanlıurfa GAP’ın en önemli şehridir. Sulama yatırımlarına gece gündüz devam ediyoruz.
Bay Kemal ne diyordu çiftçi battı… Bay Kemal senin kılavuzun karga. Şanlıurfalı çiftçilere son 17 yılda 10 katrilyon tutarında tarımsal destek verdik.
Bazı tezgahlara oyunlara sakın ha gelmeyin. Bakıyorsunuz beyefendi aday olmayınca ne dava var ne başka bir şey. Menfaat neredeyse oraya gidiyor.
Ve ne diyorlar, “Ben kazanınca tekrar AK Parti'ye geleceğim.”
Bu trenden inenler bir daha bu trene binemez.
Bu davada bu treni terk edenleri kusura bakmasınlar bu can bu tende olduğu sürece bu trene kabul etmeyiz.
Kimlerle yola çıktıysak bize ihanet etmedikçe biz yolculuğumuza devam ederiz. Emaneti emin ellere teslim ettik, onlarla yola devam ediyoruz.
Vatandaşlar, Abide Toplanma Merkezi yanında düzenlenen mitinge büyük ilgi gösterdi
Biliyorsunuz ülkemizde 84’ten beri vahşi eylemler gerçekleştiren bir bölücü terör örgütü var. Masum çocukları öldürerek nice evlere ateş düşürmüştür.
Askerlerimizin, polisimizin karşısında tutunamayanlar silahsız vatandaşlarımıza etmediklerini bırakmamışlardır. Kürt kardeşlerimizin hakkını savunmak gibi bir girişimi olmamıştır. Bölgemizde bir takım güçlerin gönüllü taşeronluğunu yapmıştır. Kürt kardeşlerimin sıkıntıları vardı. Yoksulluk, baskı, haksızlık vardı. Bu bölgede daha ağır yaşanıyordu. Biz böyle bir Türkiye’yi devraldık.
Şanlıurfa’dan tüm Türkiye’ye sesleniyorum. Türkiye’de Kürdistan diye bir bölge var mı? Kürdistan özlemiyle yatıp kalkıyorsa Kuzey Irak’a gitsin.
Bir Temmuz’a kadar terörle mücadeleyi kaldırmazsanız savaş kapıyı çalar diyor. 1 Temmuz geride kaldı, ne oldu..
Cudi’de, Gabar’da, Tendürek’te, Kandil’de inlerine girdik.
DEVAMI GELİYOR…
Erdoğan konuşmasına başlamadan önce sahneye ünlü türkücü İbrahim Tatlıses geldi. Erdoğan ve Tatlıses bir süre vatandaşları selamladı.
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