Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Samsun'da önemli açıklamalar

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Muhalefet aylardır sürdürdüğü liste tartışmasını daha yeni bitirdi. Ne seçim kazanmak gibi bir hedefleri ne de millete hizmet etmek gibi bir dertleri var. Rant kaynağı gibi gördükleri belediyeleri korumak amaçları.

Samsun’da CHP’nin adayı var mı? Cesaret kolay değil.. Niye yoklar… Samsunlunun kimlere hoş geldin diyeceğini biliyorlar. 3-5 mitingle, birkaç tv programıyla bu dönemi savuşturmak. Dert dinlemek onlar için büyük yük. Millete tahammülleri yok. Hakaret ediyorlar.

Parti binalarında sabah akşam ekipçilik kavgası yapmayı siyaset sanıyorlar. Köylerin, beldelerin, yaylaların yollarını zaten hiç bilmiyorlar.

Geçen gün Hatay Belediye Başkanı ‘Oyunuzu verirseniz hizmet var’ diyor. Hale bak ya… CHP’nin işte belediye başkanı… Bizde böyle belediye başkanı olsa bir dakika tutmam. CHP belediyeciliğini anlamak için ibretlik görüntü. Bu sırada bir grup teyzemiz belediyenin yapması gereken hizmeti kendilerinden talep ettiler. Bunun üzerine CHP’li onu diyor. Oy yoksa hizmet yok. Kafaya bak ya. Benim nur yüzlü teyzelerimi aşağılıyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı AK Parti’ye oy verirseniz eliniz kırılsın diyerek insanlarımıza beddua ediyor. Genel başkanları da bir önceki seçimde AK Parti’ye oy vermek günah diyordu. Bay Kemal sen ne zamandan beri sevapla günahı ayırdın. Bunların kendi çıkarları için çiğnemeyecekleri hiçbir kavram yok.

Şimdi bölücü örgüte müzahir partinin militanlarını CHP listelerine sızdırmanın gayreti içindeler.

Cudi’de yıktık, Gabar’da yıktık, Kandil’de yıktık. Yıkacağız.

Kahraman güvenlik güçlerimizin çok ince çalışılmış operasyonlarıyla tek bir sivile zarar vermeden teröristleri yok ettik. O gün başarılı olamayanlar bugün bir başka yoldan tünel kazıyorlar. O zaman fiziki tünellerle hedefine ulaşamayanlar bugün benzer bir tüneli siyasi olarak CHP listelerinden açıyorlar. Milli iradeye karşı kazılan bu tüneli de mevcut CHP yönetiminin rızası, onayı, açık desteğiyle gerçekleştiriyorlar.

Şu anki yönetim altında CHP’nin asli görevi bölücülere aracılık yapmaktır.

Meydanlardaki bu sevdayı montaj diyerek, bindirilmiş kıta diyerek aşağılamaya çalışıyorlar.

"Buraya para için kömür için patates içi geliyorlar" diyorlar. Burada sadece aşk için gelenler var.

Türkiye’de Kürdistan diye bir bölge var mı? Buyursunlar Irak’ın kuzeyinde Kürdistan var. Oraya yürüsünler. Bunlar şimdi CHP ile, sözde İYİ Parti ile SP ile kol kola…

Biz sırtımızı biz halka ve hakka dayadık. 31 Mart ülkemiz için sadece belediye değil aynı zamanda bir beka seçimidir. 31 Mart’ta sandığa gitmeyi ihmal etmeyelim.



CHP ve şürekası bizim milletle yürümemize de leke sürmek istiyor. Tilki uzanamadığı üzüme koruk dermiş. Yayın organlarıyla sosyal medya hesaplarıyla milletimizle aramızdaki muhabbete saldırıyorlar. Şu alanda Samsun’dan başka buraya gelen var mı?

Burada para için kömür için patates soğan için geliyor diyorsunuz. Burada sadece aşk için gelen var. Her seçim döneminde yaptıkları yalan masa başı haberciliğine yine başladılar. Geçen gün CHP’nin yayın organı gibi hareket eden bir gazete çıkmış bizim bir mitingimize laf atmaya kalkıyor. Ardahan’daydım. Meydan dolu.



CHP salon toplantılarıyla seçim dönemini geçirmeye çalışırken biz illerimizin en büyük meydanlarında yüz binlerle buluşuyoruz. Bu mitingler bizim için milletimizle istişare ettiğimiz gönül meclisleridir.



Mitingler bizim için aynı zamanda meydanların sesine aracısız kulak verme vesilesidir. Anketçilerin değil milletin sözü kıymetlidir. Medyanın değil meydanın ne dediği önemlidir.



Bu yolculuk aynı zamanda Kuvayi Milliye ruhudur. Onlar çatlasalar da patlasalar da biz sevmeye devam edeceğiz.

Şehirlerimizi yepyeni bir konseptle tanıştırıyoruz. Samsun’da eski stadın yerine millet bahçesi yapıyoruz.

Samsun Batı Çevre Yoluna dair bu yolun kamulaştırılmasını Büyükşehir Belediyemiz, ihalesini de Kara Yollar Genel Müdürlüğü yapacak. Startını buradan veriyorum, Ulaştırma Bakanı da burada.



Samsun’un İç Anadolu ve Akdeniz bölgesine olan bağlantısı artık hızlı trenle olacak.

Diğerleri ne gelip anlatıyor burada. Onlar bol bol iftira ediyor.



Kenevirin tohumu bu yıl için Samsun’da 10 ton tohum hedefliyoruz. Vezirköprü kenevir bu kumaştan. Sektör oluşturacaksınız. Kenevir gömleğini Türkiye’ye değil tüm dünyaya ihraç edeceğiz. Kenevirden gömlek yaz mevsiminde birebir.



Vezir ve nazlı isimlerinde iki adet kenevir çeşidi için tescil başvurusu yapıldı. Önümüzdeki sene üretime başlamayı, 2023’te de 200 ton tohumluğa ulaşmayı hedefliyoruz. Bu işin pilot ili Samsun olacak.

Samsun’un endüstri bölgesi olması için çalışmaları başlattık. Samsunlu işadamlarımıza 8 katrilyon liralık yatırım teşviki sağladık.



AK Parti içinde en ufak bir pürüz olmamalı. MHP içinde en ufak bir pürüz olmamalı. Bunun adı cumhur ittifakı Biz bu ittifakı 7 Ağustos Yenikapı’da kurduk.

Sana kim bakacak? Bay Kemal mi? Ondan bir şey olmaz. SSK’yı batıran adam bu. Tanzim satışları eleştiriyor. Asıl kuyruklar sende. Hastanelerin kapılarındaki kuyruklar.. Ölenleri rehin aldılar bunlar.



Samsun’da zaten CHP aday çıkaramadı. Burada sözde İYİ Parti varmış, onları destekliyor.



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