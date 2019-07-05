Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reyhanlı'daki patlamayla ilgili açıklama: Bomba olduğu belli, 3 Suriyeli öldü
Hatay Reyhanlı'da bir araçta meydana gelen patlamada 3 kişi öldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı ilk açıklamada "Araçta bomba olduğu belli. Ölen üç kişi Suriyeli. Terörle bir bağlantısı olabilir" dedi.
HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde park halindeki otomobilde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından alev topuna dönen otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirdi.
Gelen son dakika haberine göre, bugün saat 13.00 sıralarında, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nin kenarında park halinde bulunan otomobilde, henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Çevrede büyük korkuya neden olan patlamanın ardından otomobil, alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisler çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yapılan incelemede, otomobilin içinde bulunan iki kişinin yanarak can verdiği saptandı.
Patlamaya neyin yol açtığı araştırılıyor.
OTOMOBİLİN MOTORU 60 METRE UZAKLIĞA FIRLADI
Hatay Emniyet Müdürlüğü bomba imha uzmanları, olay yerindeki incelemesini sürdürüyor. Patlamanın, el yapımı patlayıcıdan kaynaklandığı üzerinde duruluyor. Ayrıca patlama sırasında otomobilin motorunun ise 60 metre uzaklığa fırladığı görüldü. Yapılan kimlik saptaması sonucu ölenlerin Suriyeli olduğu belirlendi.
'BOMBALI ARAÇ' İHBARI
Patlayan otomobille bağlantılı olduğu ileri sürülen bir başka bombalı otomobil olduğu ihbarı üzerine polis ilçede geniş güvenlik önlemi aldı. İlçenin giriş ve çıkışları ile ana caddelerinde güvenlik önlemleri yoğunlaştırılarak sürüyor.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanı Erdoğan patlama ile ilgili yaptığı açıklamasında “Suriyeli üç kişi ama aracın içerisinde bomba olduğu belli. Onun patlaması neticesinde İçişleri Bakanımın verdiği bilgiye göre üçü de ölmüş. Şu anda incelemeler yapılıyor. Kimlik tespitleri yapılmış. Bunun gerisinde ne vardır, kısa zamanda neticesi ortaya çıkacaktır. Tespitler daha çok terörle bağlantılı olabilir istikametinde. Birkaç saat içinde bakanlığımız detay bilgi verecektir” ifadelerini kullandı.
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