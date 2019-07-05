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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA - DHA
05.07.2019 - 13:35, Son Güncelleme:

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reyhanlı'daki patlamayla ilgili açıklama: Bomba olduğu belli, 3 Suriyeli öldü

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Hatay Reyhanlı'da bir araçta meydana gelen patlamada 3 kişi öldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı ilk açıklamada "Araçta bomba olduğu belli. Ölen üç kişi Suriyeli. Terörle bir bağlantısı olabilir" dedi.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde park halindeki otomobilde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından alev topuna dönen otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirdi.

Gelen son dakika haberine göre, bugün saat 13.00 sıralarında, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nin kenarında park halinde bulunan otomobilde, henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Çevrede büyük korkuya neden olan patlamanın ardından otomobil, alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisler çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yapılan incelemede, otomobilin içinde bulunan iki kişinin yanarak can verdiği saptandı.

Patlamaya neyin yol açtığı araştırılıyor.

OTOMOBİLİN MOTORU 60 METRE UZAKLIĞA FIRLADI

Hatay Emniyet Müdürlüğü bomba imha uzmanları, olay yerindeki incelemesini sürdürüyor. Patlamanın, el yapımı patlayıcıdan kaynaklandığı üzerinde duruluyor. Ayrıca patlama sırasında otomobilin motorunun ise 60 metre uzaklığa fırladığı görüldü. Yapılan kimlik saptaması sonucu ölenlerin Suriyeli olduğu belirlendi.

'BOMBALI ARAÇ' İHBARI

Patlayan otomobille bağlantılı olduğu ileri sürülen bir başka bombalı otomobil olduğu ihbarı üzerine polis ilçede geniş güvenlik önlemi aldı. İlçenin giriş ve çıkışları ile ana caddelerinde güvenlik önlemleri yoğunlaştırılarak sürüyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan patlama ile ilgili yaptığı açıklamasında “Suriyeli üç kişi ama aracın içerisinde bomba olduğu belli. Onun patlaması neticesinde İçişleri Bakanımın verdiği bilgiye göre üçü de ölmüş. Şu anda incelemeler yapılıyor. Kimlik tespitleri yapılmış. Bunun gerisinde ne vardır, kısa zamanda neticesi ortaya çıkacaktır. Tespitler daha çok terörle bağlantılı olabilir istikametinde. Birkaç saat içinde bakanlığımız detay bilgi verecektir” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reyhanlı'daki patlamayla ilgili açıklama
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğandan Reyhanlıdaki patlamayla ilgili açıklama: Bomba olduğu belli, 3 Suriyeli öldü


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