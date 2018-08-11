Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ordu'daki selle ilgili flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketi yaşayan Ordu’nun Ünye ilçesine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak, selden büyük zarar gören Cevizdere mevkisini helikopterden inceledi. Erdoğan, helikopterinin inmesinin ardından Karadeniz Sahil Yolu’nda bulunan ve kısmen yıkılan Cevizdere Köprüsü’ne giderek burada incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra burada açıklamalarda bulundu.

''HEDEFİMİZ 3-4 AYI GEÇİRMEDEN BİTİRMEK''

Bölgede temizleme çalışmalarının belli bir noktaya geldiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Tabii henüz işimiz bitmedi. Öncelikle tabii Karadeniz Sahil Yolu’na eş buradaki köprü ki şu anda malum yıkımı yapılıyor ve büyük oranda tamamlandı. Bu köprü malum 1960’da yapılmış olan bir köprü. Bu köprü modern usullerle yani bir kazıklama sistemiyle yapılmış bir köprü değil. Pabuçlama sistemiyle yapılmış olan bir köprü. Gelen bu sel altını oymak suretiyle köprüdeki bütün o tabyeleri çökertti ve bunun neticesinde de köprü bu hale geldi. Tesellimiz yani bir kardeşimizin ölümü dışında başka ölüm yok. Allah göstermesin çok daha farklı ölüm haberleri alabilirdik. Yaralı kardeşlerimiz var, onların da tedavileri yapıldı, yapılıyor. Şimdi hedefimiz öncelikle hemen bana göre sağ taraftaki, 1960’da yapılan şu köprüyü bir an önce hemen ihalesini yapacağız. Hedefimiz yani bakan arkadaşımla konuştum, Karayolları yani Ulaştırma Altyapı ile birlikte bu köprüyü bir defa 3-4 ay içerisinde bitirmek. Bunun dışında da malum 8 civarında küçük köprüler var. Bu köprüleri de Ulaştırma Altyapı Bakanlığımız burada yoğun çalışmayla birkaç firmaya buraları ihale etmek suretiyle, bu köprüleri de inşallah yapacağız, bitireceğiz. Daha modern sistemle daha güçlü sistemle bunları da bitirmiş olacağız. Ama süre olarak hedefimiz ben Sayın Bakanımıza da söylüyorum, burayı, tamamını 3-4 ayı geçirmeden bitirmek."

''MÜŞTEREK ÇALIŞMALARLA TEDBİRİMİZİ ALMIŞ OLACAĞIZ''

Bölgede Devlet Su İşleri’nin de görev yapacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bütün bunlarla birlikte bir diğer taraftan da buraya tabii biz Devlet Su İşleri’ni de sokacağız. Devlet Su İşleri de burada çalışmalara katılarak, Karayolları ile birlikte özellikle dere ıslahından tutunuz, tahkimine varıncaya kadar, tahkim uzun sürebilir ve bu tahkimle birlikte derede gelecekte feyezan vesaire bu tür şeylerle büyük imtihanlara tabi olmayalım diye düşünüyorum. Bunun için de o çalışmaların da Devlet Su İşleri ile birlikte yapılması gerekecek. Belki bazı yerlerde kolektör ihtiyaçları falan olabilir. Bunların yapımı vesaire bütün bunların çalışmalarını şu anda önce bir durum tespit ile birlikte de adımını süratle aratacağız. Ünye’de büyük ölçekle meydana gelen bu felaketi bundan sonra bir daha Rabbimden niyazımız odur ki görmek istemiyoruz.ÿDiğer ilçelerimizde bu oranda zaten bu tür bir şeyi yaşamadık. Ama az da oralarda da tabi bazı şeyler yaşadık. Bundan aldığımız ibretle, dersle süratle diğer yerlerde de bu tür olayların yaşanmaması için başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere diğer ilçe belediyelerimiz ve ilgili bakanlıklarımız müşterek çalışmalarla Karadeniz’imizde bu tedbirleri de almış olacağız. Tüm Ordulu kardeşlerimin başı sağ olsun diyorum."

''FINDIK KONUSUNDA KİMSENİN RAHATSIZLIĞI OLMASIN''

Fındıkla ilgili de açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yalnız şunu çok açık, net söyleyeyim. Tabii burada fındık noktasında bazı hasarlar meydana geldi. Bu hasar tespit çalışmalarını Valilik riyasetinde yürütüyoruz. Bu konuda kimsenin bir rahatsızlığı olmasın. Bu hasar tespit çalışmalarıyla birlikte neyse bunun neticesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunları ödeyecek zenginlik ve kabiliyettedir. Elimizden gelen desteği vereceğiz. Bütün bu hasar tespitten sonra bu çalışma sürecini de başlatmış olacağız. Bunun dışında herhangi bir konutlarda şurada burada varsa bir zayiat, bunlar üzerinde de yine çalışmalarımızı aynen yürüteceğiz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamaları sonrasında bölgeden ayrıldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşanan sel felaketi nedeniyle geldiği Ordu'da helikopterden zarar gören alanları inceledi.