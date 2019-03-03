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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.03.2019 - 14:37, Son Güncelleme:

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ordu'da kritik mesajlar

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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ordu'da kritik mesajlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu Erdoğan, Saadet Partisi'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı İdris Naim Şahin'i eleştirerek, “Paçasını terör örgütlerine kaptırdığı için davamıza maalesef aykırı düşen birisi utanmadan, sıkılmadan benim dostum olduğunu söyleyerek oy devşirmeye çalışıyormuş. Beraber yola çıkarsın ama yolda eğer arkadaşını satarsan o zaman Ordulu ona ne deneceğini çok iyi bilir" dedi. Suriye'deki gelişmelere de değinen Erdoğan,"Fırat’ın doğusunu teröristlerden temizlemeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Duyduğuma göre maalesef paçasını terör örgütlerine kaptırdığı için davasına aykırı düşen birisi utanmadan sıkılmadan benim dostum olduğunu söyleyerek oy devşirmeye çalışıyormuş.

Beraber yola çıkarsın ama yolda arkadaşını satarsan Ordulu ona ne diyeceğini iyi bilir.

Bizde dostluk mezara kadar. Terör örgütleriyle bir olup bize parmak sallayan kişiyle bizin ne dostluğumuz olur, ne muhabbetimiz. Seni genel sekreter, vekil sonra bakan yapacağım sonra sen kalkacaksın bizi satacaksın. Onun Ordulu olması sizi bağlar mı? Bu kişi Ordu’ya yapılan her işe de sahip çıkıyormuş. Sen kimsin ya? Sen kimsin…

Gittiği her kapıdan bu taklacıya 31 Mart’ta öyle bir ders verin ki bir daha karşınıza çıkamasın. Dava adamı olmak pazara kadar olmaz, ölene kadar olur. Arkalarına terör örgütlerini alanlar bu sefer de ellerini ovuşturarak seçim sandığından çıkacak sonucu bekliyorlar.

Ordu’ya rekor kırmak yakışır. Rekora var mıyız? Seçim gecesi Ordu’nun sonuçlarını özel olarak takip edeceğim.
Ordu demek şehir demektir. Ordu’ya son 17 yılda 21 katrilyon TL yatırım yaptık.

Sellerde kullanılamaz hale gelen köprüleri onarıyoruz. 10 köprüyü bu ay içinde açıyoruz
Ordu’ya 5 baraj daha inşa ediyoruz. 63 adet taşkın koruma merkezi ile Ordu şehir merkezini koruduk.

Biz cumhur ittifakı pazara kadar değil mezara kadar dedik. AK Partili kardeşlerim sakın ha bölünmeyeceğiz. MHP’li kardeşlerim, asla bölünmeyeceğiz. AK Parti ve MHP olarak Cumhur ittifakının içinde bir olacağız.

Dün CHP Genel Başkanı çıkmış ‘Nereye gitti 35 milyar dolar’ deyip esip gürlüyor. O ancak tankların arsından kaçıp gider Bakırköy Belediyesi’nde kahve yudumlar. Ondan bir şey olmaz.

Kimdi SSK’nın genel müdürü? Bay Kemal. Kuyruklardan bahsediyor. Sen kuyrukçusun Bay Kemal. Ölenlerin rehin alındığı hastanelerde genel müdür sendin Bay Kemal…

İnşallah 35 milyar nereye gitti diyor. Suriyelilere yapılan harcamalara gitti. Güya bizi sıkıştıracak. Sen kimi sıkıştırıyorsun ya… Asıl gayesi Türkiye’nin PKK, PYD örgütüne yönelik tavrından rahatsız olanlara sinyal vermek. Bay Kemal sen Kandil’in yandaşısın.

Ne diyor bizi tükürükle boğacakmış. Temmuz’a kadar terör kanunu çıkmazsa savaş çıkarmış. Ne oldu Temmuz falan geride kaldı. Sizi gömdük, gömüyoruz. Terörle mücadelede bu işi sonlandırmaya doğru geliyoruz.

Ne diyor utanmadan Kürdistan diyor. Türkiye’de Kürdistan diye bir bölge var mı? Çok meraklıysan Irak’ın kuzeyinde Kürdistan var. Hadi güle güle.. Gidersin oraya orada yaşarsın. Bu tür heveslerine de hangi dilden anlarlarsa o dilden veririz.

Afrin’de Cerablus’ta Mehmedimiz gereğini yaptı mı? Bu bölgede Türkiye’ye sorulmadan bir karar verilemez.

Türkiye’nin Suriyeliler sebebiyle hazinesine yüklediği hiçbir yük yok. Biz tüm harcamaları geliri giderine denk olacak formüllerle yürüttük. Silahımızı almak istiyoruz güya stratejik ortağımız 1500 polise silah alacağız, Kongre’den izin çıkmadı dediler.

Bak şimdi Karadeniz’in bir uşağı çıktı insansız hava aracını yapıyor mu? Şimdi de daha büyüğünü yapıyor. Bizi bunlar şimdi savunma sanayinde belli bir güce getirdiler. CHP genel başkanının kafası bu işlere basmaz.

Suriye meselesini çözemezsek ne biz ne de Avrupa dahil bölgemiz rahat edemez. Çözümün Suriye topraklarının sınırlarımıza komşu bölgelerinde güvenliğin kendi sağlamamız yoluyla çözüleceğini gördük. Sınırımızın güvenliğini biz sağlayacağız.

Tedbirlerimizi aldık. Fırat Kalkanı’nı, Zeytin Dalı’nı yaptık. Bunun için Münbiç’in teröristlerden arındırılmasında ısrarlıyız. Güvenli hale getirdiğimiz bölgelere şu ana kadar 315 bin kişi geri döndü. Bu sayı her gün artıyor.

Türkiye’nin geleceği tıpkı bölgenin geleceği gibi Suriye’nin geleceğinin nasıl çözüleceğine bağlıdır.

Fırat’ın doğusunu teröristlerden temizlemeye kararlıyız. Başka türlü 3,6 milyon Suriyelinin kendi evlerine dönüşünü temin edemeyiz.

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