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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.07.2019 - 11:39, Son Güncelleme:

Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli mesajlar

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul’dan Saraybosna’ya hareketinden önce Atatürk Havalimanı’nda açıklama yaptı.

İşte Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

Balkanları huzuru bizim için son derece önemlidir. Ülkemizin gelişmeleri uzaktan seyretme lüksü yoktur. Biz de bu anlayışla bölgenin iç barışının muhafazası için gayret ediyoruz. Bölgesel istikrarın devamına katkı sunuyoruz. Güneydoğu Avrupa işbirliği süreci balkan ülkelerinin tamamın kapsayan diyalog platformudur. Türkiye kuruluşundan bu yana ciddi destek vermiştir. İnşallah Balkanlarda ekonomi, ulaştırma, altyapı yatırım alanları başta olmak üzere işbirliği faaliyetlerini ele alacağız.

Sürecin 2020 - 2021 dönem başkanlığına adaylığımızı koyduk. Adaylığımız bu zirvede karara bağlanacaktır. Ziyaretimiz sırasında başta Bosna Hersek konseyi olmak üzere diğer bazı ülkelerin liderleriyle de ikili görüşmeler gerçekleştireceğiz.

SORU – CEVAP

SORU: Doğu Akdeniz’de SİHA’lar gözlem uçuşuna başladı. Doğu Akdeniz’deki son durumla ilgili değerlendirmenizi alabilir miyiz?

ERDOĞAN:
Şu anda sondaj gemilerimiz koordineli olarak kendi yol haritası içerisinde süreci devam ettiriyor. Sağdan soldan rahatsız edici sesler çıkabilir. Ama bu seslerin hiçbirisi bizi yolumuzdan alıkoymayacağını açıkladık. Bugün de aynı şeyi söylüyorum. Uluslararası camiada da en son G20 toplantısında da görüştüğümüz bazı liderlere de bu hassasiyetimizi aynen ifade ettik. Şu anda tabi Yunanistan’da malum dün akşam sonuçlanan bir seçim oldu. Sayın Miçotakis bu sabah aldığımız oranlarla yüzde 39-40’a yakın oy oranıyla şu anda seçimi kazanmış durumda. Ve 160’a yakın milletvekili çıkarmış durumda. Dün akşam kendisini tebrik ettim. Temennim odur ki Yunanistan’da yeni bir süreci, barışı dayanışma içerisinde devam ettiririz. Şu anda seçimin ardından görüşmelerimizi ilgili arkadaşlarımız vasıtasıyla da sürdüreceğiz. Arzumuz Ege’de Akdeniz’de bundan sonraki süreçte asla yaşamayalım.

SORU: S400’lerin teslimatıyla alakalı fotoğraflar yayımlandı. Tarih de yaklaşıyor. Ne zaman teslim edileceği konusunda netlik oluştu mu? Konuşlanacağı yerler konusunda kesinlik oluştu mu?

ERDOĞAN:
Şu anda yolculuk hazırlığı devam ediyor. Yani bizden bu noktada şu tarih diye zorlamazsanız isabetli olur. Ama yolculuk hazırlığı, yükleme çalışmaları bunlar sürüyor. Bizim kendileriyle mutabık kaldığımız tarih-tarihler bunların hepsi var. burada da yerleşim planlarını, nereye konuşlanacağı bu konunun sorumluluğu milli savunma bakanlğımız ve genelkurmay başkanlığımızda.

Bu gelen bütün S400’ler oralarda konuşlanacaktır. Ülkemiz için, dünyamız için hayırlı olsun diyoruz.

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