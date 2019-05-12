Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Meydanı'nda iftar programında konuştu. Erdoğan, "Sinema dünyası ile ilgili olarak bize kadar, kimse bir yasal düzenleme yapmadığı halde, bu yasal düzenlemeyi yapıp, ondan sonra bir taraftan bize teşekküre geleceksin, arkadan da bunlarla beraber şakşakçılık yapacaksınız. Bunu ne ile ifade edeceğiz, ne ile izah edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;
- Cennet annelerin ayakları altındadır babaların değil.
- Sandıklardan oyu çalanların, üstüne bir de darbe tehdidinde bulunanlara İstanbul halkı 23 Haziran'da cevap verecektir.
- Dağdan talimatlar geliyor. Sandıklardan oy çalanlarla benim milletimin zerre bir olacağına inanmıyorum.
- Dün Belçika'nın bir şehrinde seçimlerin yenilenmesine karar verildi, bakalım orada da itibar suikastine maruz bırakılan olacak mı?
- Ana muhalefetin başındaki zatın savurduğu tehditler ortada, buna karşı hiçbir ses yok.
- Sandıktan korkan siyasetçilerin olduğu tek yer bizim memleketimizdir. Eğer bir yerde seçim yenileniyorsa orada demokrasi teşkil ediyordur.
- Milli irade bizim her şeyimizdir. Sonuna kadar savunacağız.
- Statların tribünlerine pankartlar asıyorlar. FETÖ'nün uşağı olan kişiler sloganlarını tribünlere asıyorlar.
- İnşallah tercihlerin en doğru, seçimlerin de en sağlıklı şekilde yapılmasını sağlayacağız.
- Sanatçılarımızın arasına da nifak tohumu ektiler. Sanatçılarımızı da tehdit ettiler.
- Sanatçı, sanatıyla konuşur. Bu tür insanlara dalkavukluk yapmaz.
- Sinema dünyası ile ilgili olarak bize kadar, kimse bir yasal düzenleme yapmadığı halde, bu yasal düzenlemeyi yapıp, ondan sonra bir taraftan bize teşekküre geleceksin, arkadan da bunlarla beraber şakşakçılık yapacaksınız. Bunu ne ile ifade edeceğiz, ne ile izah edeceğiz
- Bunların demokrasi kılıfını kazıdığınız zaman altından katıksız bir despotizm katıksız bir medeniyetsizlik çıkar. Ülkemizi bunların elinden kurtarmaya kararlıyız.
- Siyaset meydanı er meydanıdır, kendine güvenenlere bu meydan hep açıktır. Sonuçta sağda solda taşkınlık yapanların değil, milletin dediği olur.
- Atatürk Kültür Merkezi'nin gövdesine bunlar bize yakışmayan, aşırı uçların kan kokan pankartlarını astılar, hepsi sökülüp atıldı.
- 23 Haziran'da bir kez daha milletimizin hakemliğine gidecek olmaktan memnunuz. Büyük Türkiye davasına sahip çıkmak milletimizin birlik ve beraberliğini gözetmek görevimizdir. İnşallah önümüzdeki dönemde de 82 milyonun kardeşliğini savunmaya devam edeceğiz.
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