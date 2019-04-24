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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.04.2019 - 11:47, Son Güncelleme:

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar

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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Arşivlerimizin Gelişimi, Vizyonu ve Tarih Araştırmalarına Katkısı Sempozyumu’nda konuştu. Erdoğan konuşmasında, "Ermeni meselesiyle Türkiye'ye insan hakları dersi vermeye çalışanların geçmişi kanlı" dedi.

İşte Erdoğan’ın sözlerinden satır başları:

Yeni yönetim sisteminde devlet arşivlerini cumhurbaşkanlığına bağladık.

Hep yanarım Süleymaniye’deki arşivlerin haline bizi yeni yerin yapımına özellikle o itmiştir. Hafızası olmayan milletler nereden nereye geldiklerini nereye gideceklerini bilemezler. Güçlü arşiv geleneği güçlü devletin ifadesidir. Geçmişimizin en büyük dayanağı arşivlerimizdir.

Dijitalleştirme projeleriyle devlet belgelerinin önemli bölümünü güvence altına alınmasını sağladık. Osmanlı arşivlerindeki çalışmayla 31 milyon belge tasnif edilmiştir.

Cumhuriyet döneminde maalesef bu hazinenin kıymeti bilinememiş, önemli kısmı heba edilmiştir. Başbakanlığımız döneminde devlet belgelerinin önemli kısmını bilgisayar ortamında kayıt altına alınmasını sağladık.

Belgelerin restorasyonu konusunda çok önemli adımlar atılmıştır. Artık bu konu başlı başına bir uzmanlık haline gelmiştir. Rami Kışlası’nı da kütüphane ile birlikte yanında bu tür çalışmaların yapılacağı birimleri de ayrıca kuracağız.

Ankara’da 5 milyon ciltlik bir kütüphanemiz bitmek üzere, 24 saat hizmet verecek. Arşivin korunması yanında devlet belgelerinin nasıl korunacağı ile ilgili ciddi sıkıntılar yaşanıyordu.
Meclis ve istihbarat dışındaki tüm kurumların arşivleri merkezi olarak yönetiliyor.

Arşivcilik açısından baktığımızda dahi karşımızda eşsiz bir hazine durduğunu görüyoruz.

Türkiye arşivlerinde kendisiyle birlikte dev bir coğrafyanın arşivlerini saklıyor.
Bizim arşivlerimizdeki kayıtlar bu bölgelerin gerçek sahiplerini ortaya koymaktadır. Coğrafyada yeniden adalet tesis edildiğinde elimizdeki arşiv kayıtlarıyla inşallah hak yerini bulacaktır
Osmanlı arşivlerinde çalışmak için mali kayıtlarda kullanılan yazıları ve rakamları bilmek şarttır.

Orta öğretimden başlayarak Osmanlı Türkçesini yaygınlaştırmamız kültürel açıdan da zenginlik sağlayacaktır
Cumhuriyet tarihini de hakkıyla çalışmak için de Osmanlı Türkçesini bilmek elzemdir.

Osmanlı Türkçesine savaş açanların amacı bugünkü alfabemizi ve Türkçemizi savunmak asla değildir. Bilakis asıl gaye, milletimizin mazisiyle olan bağlarını tümden kesmektir

Cumhuriyetimiz kurulduktan sonra, tek parti döneminde milletimizin geçmişiyle bağlarının kopartılmasına yönelik fevkalade yanlış bir politika izlenmiştir. Osmanlı'yı reddeden, Selçuklu'yu görmezden gelen, İslam medeniyetine tümden düşman kesilen, Türk tarihini daracık bir tarihe hapsetmek isteyen kısır bir anlayış türetilmiştir.

Yeni nesillerin kafasında sanki milletimizin tarihi 1919’da başlıyor yaklaşımı nakşedilmeye çalışılmıştır.
Milletimiz bu dayatmayı reddetmiş ve tarihine sahip çıkmıştır
Yaşanan süreçte ortaya çıkan tahribatı küçümsemek de mümkün değildir.

Sadece Osmanlı değil Cumhuriyet tarihini hakkıyla çalışmak için de Osmanlı Türkçesini bilmek elzemdir, gereklidir. Çünkü Gazi Mustafa Kemal'den İsmet İnönü'ye, Celal Bayar'dan Kenan Evren'e kadar Cumhuriyet dönemi devlet adamlarının önemli bir bülümü de notlarını Osmanlı Türkçesi ile tutmuştur.

25 sene önce Ruanda'da 800 bin insanı soykırımda kimlerin öldürdüğü aşikardır ve failleri Fransızlardır. Kalkıp bize ders veriyor Fransızlar.

Soykırımdan bahsedenler toplama kamplarını unutmuş görünüyor.
Ermeni meselesiyle Türkiye'ye insan hakları dersi vermeye çalışanların geçmişi kanlı.

 

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