Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Samimiyetle çalışacak bir arkadaşımızı aday gösterdik. Veysel Tiryaki kardeşimizde tecrübeyse tecrübe gençlikse gençlik var.

Biz başarıyı ödüllendirirken muhalefet ne yaptı? Tencere yuvarlandı kapağını buldu. Bay Kemal gitti kendisi gibi birini buldu. Sürekli kaybeden birini aday yaptı.

9 yılda 9 seçim kaybeden CHP genel başkanı, Ankara büyükşehire kendisi gibi sürekli kaybeden birini aday yaptı. Daha önce iki defa sandıkta milletten ret yemiş, iki kez yenilmiş, hatta geçmişte belediye başkanlığı yaptığı ilçede bile yüzde 10’u zor almış bir şahsı tekrar Ankaralının karşısına çıkardılar. Seçim öncesi CHP kapısından ayrılmayan, sonra istifa edip alengirli işlere bulaşan bu zatı işte adayımız diye Ankara’ya dayattılar.

"BUKALEMUN İTTİFAKI OLUŞTURDULAR"

Bir bukalemun ittifakı oluşturdular. CHP’nin başındaki zat Ankara’da sürekli bozkurt işaretiyle dolaşıyor. Hayda… Nerede çıktı bu? Yanındaki hanımefendi de vatan millet edebiyatı yapıyor. Fakat Bay Kemal ve hanımefendi, HDP’nin niçin destek verdiğini söylemiyorlar. Neden? Yeni mahallede bölücü örgütün uzantılarının neden aday göstermediklerini siz komşularıma anlatmıyorlar? Bu partinin niçin 920 bin nüfuslu Çankaya’da, Keçiören’de Yenimahalle’de aday göstermediğine açıklık kazandırmıyorlar?

Bölücü örgütün uzantılarını sözde CHP, İP listelerinden belediyelere sızdırmak için yaptıkları kirli pazarlıklardan hiç söz etmiyorlar. Milletin önüne çıkıp mertçe bölücü örgütün uzantılarıyla hangi şartlarda ittifak kurduklarını söylemiyorlar. Bunu yapmadıkları gibi utanmadan her gün bize saldırıyorlar. Üç ortak söz birliği etmişçesine bize kara çalıyorlar. Şahsıma ve milletimize hakaretler savuran sanatçı müsveddelerine sahip çıktığı kadar, bu millete sahip çıkmıyorlar.

Biri de çıktı ne diyor? Kadın var ya ne diyor? “Biz sırtımızı PKK’ya YPG’ye PYD’ye dayamışız” Hale bak, sırtını nereye dayamış. Biz de sırtımızı milletimize ve Allahımıza dayadık.



Ne diyor? Onlar diyor, 1 Temmuz’a kadar eğer terörle mücadele yasasını kaldırmazlarsa… Eee? Savaş kapıyı çalar. Ne oldu? Kaldırmadık, 1 Temmuz geçti. Ne oldu? Buyursunlar gelsinler, topu birden gelsin. Cudi’de bunların inlerine girdik mi? Gabar’da bunların inlerine girdik mi? Tendürek’te inlerine girdik mi? Kandil’de girdik mi?



Cumhurbaşkanınız olarak bu kardeşiniz görevde. Bu ne demektir? Devletin bütün imkanlarıyla Ankara bizim başkentimiz, bir kenara koyamayız. Ve Ankara’da büyükşehir belediye başkanımız el ele vereceğiz mecburuz, iyi çalışacağız. Yeni Mahalle önemli bir ilçemiz burayla da dayanışma içinde olacağız. Dolayısıyla cumhurbaşkanı, öbür tarafta büyükşehir, öbür tarafta Yeni Mahalle el ele verip Ankara’yı ayağa kaldırmamız lazım. Yani bugüne kadar Ankara’yı biz yönettik. Diyoruz ki devam inşallah…

Bugüne kadar Bay Kemal’in ağzından, bütün bu olan rezaletlere… Malum yapılar var ya, tek bir cümle işittiniz mi? Hanımefendinin bununla ilgili tek bir sözünü duydunuz mu? Saadet’in tek bir eleştirisine rastladınız mı? Ama her gün televizyondalar, her mitingde bize saldırıyorlar. En ufak meselelerde söyleyecek sözleri var, fakat Türkiye’nin bekasına dair bir cümleleri yok. Allah aşkına böyle bir muhalefet olur mu? Böyle bir muhalefetin Türkiye’ye hayrı olur mu? Ankara’ya bir katkısı olur mu? Ülkesini düşünmeyen, ilini ilçesini hiç düşünür mü? 31 Mart’ta bunlara bir destek vermek gerekmez mi? 31 Mart’ta bukalemun ittifakını sandığa gömmek gerekmez mi? 31 Mart’ta bunları siyasetten emekli etmek gerekmez mi?

Türkiye daima iki zihniyetin, iki siyaset anlayışının mücadele anlayışı olarak geçmiştir. İlki, AK Parti’nin temsil ettiği eser yatırım siyasetidir. Diğeri ise CHP’nin temsil ettiği takoz siyasetidir. Hiçbir zaman hayırlı bir işte bunlar yoktur. Elbette istisnalar kaideyi bozmaz ama CHP’nin genel karakteri budur. Hep söylediğim gibi, CHP nedir? Çöp, çukur, çamur… Yeni Mahalle’de çöp var mı? Çukur var mı? Çamur var mı? Adeta yeni mahalle şehir olamadı yahu, hala köy köy…

Öyle size dağıtılan gülücüklere aldanıyorsanız, kusura bakmayın gülücüklerle Yeni Mahalle’yi 10 yıl uyuttular. CHP; başarısızlık, beceriksizlik, iş bilmezlik demektir.

Bay Kemal, siz bu ezan düşmanlarıyla berabersiniz. Meral hanım, siz ezan düşmanlarıyla berabersiniz. HDP’yi zaten söylememize gerek yok, külliyen ezan düşmanlarıyla beraber. Ama üzülüyorum ki Saadet de onlarla beraber.

Bayrağımızı yakanlar bunlar. Ve bu dörtlü çete bunlarla beraber mi? Ezanımıza tahammül edemeyenler bunlar. Utanmadan çıkıyor CHP’nin sözcüsü ne diyor? Onlar diyor, düdükleri diyor polise karşı öttürdüler. Ya siz kimi aldatıyorsunuz ya? Bu milleti enayi mi zannediyorsunuz ya?

Orada o gün dünya kadınlar günüyle alakalı olarak oraya çıktıkları söyleyenlere ben söylüyorum. Kardeşlerim, bu millet hukuk devletini sindirerek yaşıyor. Hukuk devletinin içinde toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu var. Müracaatını yaparsın sana gösterilen yerde uygulamaya geçirirsin. O akşam ilk işim İstanbul Valisi’ne bunu sormak oldu. Müracaatları var mı dedim. Yok dedi…

Ve bunlar İstiklal Caddesi’ne de meydana değişik ara sokaklardan girmek suretiyle işgal hareketine girmek istediler. Şunu bilecekler, Türkiye hukuk devleti içerisinde halkının hukukunu korur. Fakat teröre yönelik adım atanlara da göz açtırmaz. Polisimizle, askerimizle tepelerine tepelerine bineriz. Bunlar gezi hareketlerinde bayraklarımızı yakmadılar mı? Esnafımızın cam çerçeve indirmediler mi? Otobüsleri yakmadılar mı? Yani biz bunlara ‘iyi yapıyorsunuz’ mu diyeceğiz? Asla.

Biz bir taraftan ekonomimizi büyüteceğiz, 81 vilayetimizi yollarla barajlarla hastanelerle donatmak istiyoruz. Karşımızda yine CHP’yi buluyoruz. İşte 31 Mart bunun için çok önemli. 31 Mart’ta bu CHP’ye sandıktan en önemli dersi vermemiz lazım.