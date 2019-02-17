Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Afyonkarahisar Anıt Park’ta düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu. Konuşmasında CHP'yi eleştiren Erdoğan, "Millet yerine bölücü örgütün desteği ve Pensilvanya'nın icazetiyle seçim kazanma hayali kurmak Türk siyaseti adına gerçekten utanç vericidir" dedi.
İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:
Ülkemize kurulan tuzağı bozmamız gerekiyor.
Milletimizin efendisi değil hizmetkarıyız.
Biz CHP gibi 3-5 fazla oy almak için Pensilvanya'daki o şarlatana, Kandil'deki terör ağalarına taşeronluk yapmıyoruz.
Bay Kemal'in en büyük özelliği nedir? Yalan ve iftira. Açtığım bütün davaları kazanıyorum. Bir tanesinden 1 milyon diğerinden 1,5 milyon geldi. inşallah onları aldıktan sonra hemen Mehmetçik Vakfımıza onu hibe deceğiz.
Kandil'deki teröristler ona talimat veriyorlar. Niye? AK Parti'yi Cumhur İttifakını çökertmek için bunu yapacaksınız. Bay Kemal de bunu yerine getiriyor.
Yanlarında bir de adı 'iyi' olan bir parti var. Bir da yanlarında adı Saadet olan bir particik var. Bunlar dörtlü çete.
Bu HDP'nin kongrelerinde bizim İstiklal Marşımız dahi okunmaz. Bunlarla Bay Kemal, İYİ Parti, Saadet nasıl kol kola giriyorsunuz?
Afyonkarahisar’ı yüksek hızlı trenle Ankara, İstanbul ve İzmir’e bağlıyoruz. İstanbul 3,5 İzmir 2 saate düşecek.
24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi ülkemizde çok büyük bir siyasi mühendislik yapılıyor.
Normalde sokakta yolları dahi kesişmeyecek partiler kapalı kapılar ardından al gülüm ver gülüm pazarlığına girişiyor.
Ben Afyonkarahisarlı kardeşim teröre bulaşanlara prim vermez.
Birkaç gün önce bu ittifakın küçük ortağı terörist katiller için yürüyüş yapmak istedi. Polisimiz kararlı tavrından asla taviz vermedi.
Bu sırada örgütün şehir kadrosundan bir milletvekili benim hanım polis kardeşimin kolunu ısırarak onu hastanelik etti.
Tabi gereğini yapıyoruz yapacağız. Bu saldırı karşısında ne CHP'den ne de ittifakın diğer ortaklarından tek bir eleşti duyulmadı.
Millet yerine bölücü örgütün desteği ve Pensilvanya'nın icazetiyle seçim kazanma hayali kurmak Türk siyaseti adına gerçekten utanç vericidir.
Bugün CHP, milletimizi PKK ile tehdit edenlerin desteğine bel bağlamış bir zihniyetin işgali altındadır.
Biz ülkemizdeki muhalefetin kalitesi adına üzüntülüyüz. Bu partilere gönül vermiş vatandaşlarımız için üzüntülüyüz.
31 Mart'ı ülkemizin bu gayri milli zihniyetten kurtulma günü olarak da görüyoruz.
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