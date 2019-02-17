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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.02.2019 - 14:55, Son Güncelleme:

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Afyonkarahisar Anıt Park’ta düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu. Konuşmasında CHP'yi eleştiren Erdoğan, "Millet yerine bölücü örgütün desteği ve Pensilvanya'nın icazetiyle seçim kazanma hayali kurmak Türk siyaseti adına gerçekten utanç vericidir" dedi.

İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

Ülkemize kurulan tuzağı bozmamız gerekiyor.

Milletimizin efendisi değil hizmetkarıyız.

Biz CHP gibi 3-5 fazla oy almak için Pensilvanya'daki o şarlatana, Kandil'deki terör ağalarına taşeronluk yapmıyoruz.

Bay Kemal'in en büyük özelliği nedir? Yalan ve iftira. Açtığım bütün davaları kazanıyorum. Bir tanesinden 1 milyon diğerinden 1,5 milyon geldi. inşallah onları aldıktan sonra hemen Mehmetçik Vakfımıza onu hibe deceğiz.

Kandil'deki teröristler ona talimat veriyorlar. Niye? AK Parti'yi Cumhur İttifakını çökertmek için bunu yapacaksınız. Bay Kemal de bunu yerine getiriyor.

Yanlarında bir de adı 'iyi' olan bir parti var. Bir da yanlarında adı Saadet olan bir particik var. Bunlar dörtlü çete.

Bu HDP'nin kongrelerinde bizim İstiklal Marşımız dahi okunmaz. Bunlarla Bay Kemal, İYİ Parti, Saadet nasıl kol kola giriyorsunuz?

Afyonkarahisar’ı yüksek hızlı trenle Ankara, İstanbul ve İzmir’e bağlıyoruz. İstanbul 3,5 İzmir 2 saate düşecek.

24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi ülkemizde çok büyük bir siyasi mühendislik yapılıyor.

Normalde sokakta yolları dahi kesişmeyecek partiler kapalı kapılar ardından al gülüm ver gülüm pazarlığına girişiyor.

Ben Afyonkarahisarlı kardeşim teröre bulaşanlara prim vermez.

Birkaç gün önce bu ittifakın küçük ortağı terörist katiller için yürüyüş yapmak istedi. Polisimiz kararlı tavrından asla taviz vermedi.

Bu sırada örgütün şehir kadrosundan bir milletvekili benim hanım polis kardeşimin kolunu ısırarak onu hastanelik etti.

Tabi gereğini yapıyoruz yapacağız. Bu saldırı karşısında ne CHP'den ne de ittifakın diğer ortaklarından tek bir eleşti duyulmadı.

Millet yerine bölücü örgütün desteği ve Pensilvanya'nın icazetiyle seçim kazanma hayali kurmak Türk siyaseti adına gerçekten utanç vericidir.

Bugün CHP, milletimizi PKK ile tehdit edenlerin desteğine bel bağlamış bir zihniyetin işgali altındadır.

Biz ülkemizdeki muhalefetin kalitesi adına üzüntülüyüz. Bu partilere gönül vermiş vatandaşlarımız için üzüntülüyüz.

31 Mart'ı ülkemizin bu gayri milli zihniyetten kurtulma günü olarak da görüyoruz.

 

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