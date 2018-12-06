SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli mesajlar

İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

Ana muhalefetin başındaki zat Almanya ve birkaç ülkeye gidiyor. Son seyahatinde de bir takım toplantılara katılmış ve bir takım kişilerle görüşmüş.

Programlarının neredeyse tamamının basına kapalı olması bu geziyi daha da ilginç hale getirdi. Tüm siyasi hayatlarını Türkiye düşmanlığına adamış tanınan isimlerle görüşüyor. Ellerinde terör örgütlerinin paçavralarıyla Almanya’nın federal meclislerinde kürsüye çıkanlarla fotoğraf karesinde olduğunu görüyoruz. Vekillerden biri de ismini ağzıma almak istemiyorum, güya ülkemiz kökenli bir Alman milletvekili…

PKK’yı Almanya’da terör örgütü listesinden çıkarmak için canhıraş mücadelesiyle tanınıyor. İsmini anarsam değer vermiş olurum o yüzden vermiyorum. YPG bayrağı açacak kadar terör örgütü yandaşıdır. Bu ülkede ne zaman Türkiye ile ilgili bir konu gündeme gelse aleyhimizde açıklama yapmasıdır. Kılıçdaroğlu’nun böyle biriyle ne konuştuğunu merak ediyoruz.

Almanya’da buluştuğu diğer siyasetçiler olan, onların da sicilleri de aynı. Yine bu zatın katıldığı medyaya açık olan paneldeki konuşması da son anda TV’ler ve gazeteciler dışarı çıkartılarak onu da kamuoyundan gizlediler. Onu da açık yapsaydın, niye gizleniyor. FETÖ’nün Almanya’daki sözcüsü olan bir ismin de bulunması dikkat çekicidir.

Genel seçimlerde sana oralardan gelen belli. Bu seçimde daha farklı bir şey alman mümkün değil. Yıllardır bu kişinin yalanlarını ifşa etmekten biz yorulduk. Açtığımız davaların, kazandığımız tazminatların haddi hesabı yok. Konuş konuş faydası yok. CHP’nin yerel seçimler için bölücü örgütün güdümündeki parti ile kurmaya çalıştığı ittifak gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koymaktadır.

Milletim sandıkta cevabını bir kez daha verecektir, ben buna inanıyorum.

Hükmeden değil hizmet eden, hakim değil hizmetkar, gönül kıran değil gönül yapan böyle bir yönetim anlayışına uygun şekilde davrandığımız müddetçe milletimizin desteği hep yanımızda olacaktır. Milletimiz CHP’yi geçmişte halka tepeden baktığı için gönül defterinden silmiştir.

YEREL SEÇİM ÇALIŞMALARI



Gece geç saatlere kadar, bu gece saat 02:00’de eve döndük. Bu işi adeta böyle ince ince dokuyup o şekilde sonuçlandırmamız gerekiyor. İstihbarat çalışmalarına varıncaya kadar, GBT’lerine varıncaya kadar gözden kaçan da olabilir. Biz elimizden geleni yapalım.

Çok eskilerden beri yerleşmiş bir seçim kampanyası anlayışı vardır. Her yer parti bayraklarıyla, afişlerle donatılır. Biz bununla ilgili düzenleme yaptık, kimse buna riayet etmiyor. Bu kampanya tarzı uzun süre siyasette güç gösterisi olarak devam etti. Günümüzde buna ihtiyaç yok. Bunu çok da ilkel buluyoruz. Yazılı görsel medya, internet mecrası partilere ve adaylara çok geniş iletişim fırsatları sunuyor. Artık şehirlerimizi kirleten bir hale geldi eski tarz kampanya… Gürültü ve görüntü kirliliği oluşturan propaganda yöntemlerini AK Parti olarak tamamen terk ediyoruz.

Çevreye ve insana saygılı bir seçim kampanyası yürütme kararı aldık. Sadece parti teşkilatlarının olduğu yerde afişlerimiz asılabilir. Bunun dışında hiçbir yerde parti teşkilatlarımız bu tür görüntü kirliliğine asla müsaade etmeyecek. Belirtilen saatler dışında asla otobüs dolaştırmayacak. PArtilere ve adaylara çok ciddi maliyet getiren, şehirlerimizi plastik ve kağıda boğan önemli bir israf kaleminden de hep birlikte kurtulmuş olacağız.

AK Parti olarak Siyasetin dijital boyutunca öncü bir konumdadır, bunu da ispatlayacak. Teşkilatlarımızı sanal ortama taşıdık. Artık 5 milyara yakın insanın internete erişiminin bulunduğu bir dünyada yaşıyoruz. Ülkemizde aktif sosyal medya kullancılarının sayısı 51 milyonu bulmuş durumda.

Madem sosyal medya algıları gerçeklerin önüne geçilebiliyor bizim bu mecrayı hakikatlerle donatarak kendimizi en doğru biçimde anlatmamız gerekiyor. Partimizin Twitter hesabının takipçi sayısı (karşıyım) şahsımın 13.5 milyona yaklaştı.



Twitter’daki her bir mesajımız da bir kaç Yenikapı mitingi yapmış gibi olduğumuzu görüyoruz.

Araç giydirmelerimizi, gazete - TV reklamlarını kullanmaya devam edeceğiz. Diğer partilerin de AK Parti’yi takip ederek aynı yolda ilerleyeceklerine inanıyorum

İŞTE BAŞKAN ADAYLARI

Ağrı - Savcı Sayan

Aksaray - Evren Dinçer

Bilecik -Nihat Can

Erzincan -Cemalettin Başsoy

Edirne – Koray Uymaz



Iğdır – Adil Aşırım



Isparta – Şükrü Başdeğirmen



Kars – Ensar Erdoğdu



Kırşehir – Yaşar Bahçeci

Kütahya – Ahmet Sami Kutlu



Siirt – Ali İlbaş

Tunceli – Gökhan Arslan



Van – Necdet Takva

Zonguldak - Ömer Selim Alan

CUMHUR İTTİFAKI MESAJI

Kalan 7 büyükşehir ve il belediyemiz ile ilçelerimizi de önümüzdeki günlerde açıklamayı sürdüreceğiz. Adayları belli olan şehirlerimizde teşkilatlarımız hemen sahaya inecekler. Seçim tarihine kadar gece gündüz çalışarak partimizi sandıktan birinci çıkartmak ve en yüksek oy oranına ulaştırmanızı bekliyorum.

Şu anda cumhur ittifakımız da var. Bu ittifakımızı da lekelemeyecek, gölgelemeyecek şekilde de çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Şu anda kalan yerleri de bizler daha sonra liderler olarak nihai kararlarımızı da vereceğiz. Teşkilatlarımızdan isteğim Cumhur ittifakımıza kimse bir gölge düşürmeye kalkışmasın. Herkes kendine göre bir şey uydurmaya kalkarsa bunun adı kakafoni olur. Ortaya tamamen öyle bir orkestra çıkaralım ki burada bir senfoni olsun. AK Parti zaten böle bir senfoninin kurucusudur. Burada dinlendirici bir yapı vardır.

Belediyecilik deyince akla AK Parti belediyeciliği gelecek.

Birinci 100 günlük paket açıklanmıştı. Önümüzdeki günlerde ikinci 100 günlük paketi de açıklayacağız.

81 vilayetin tamamında millet bahçelerini, kıraatlerini yapacağız. Kanal İstanbul çok gecikti ama en geç 2019 içinde ihalesini yapıp adımını atacağız.