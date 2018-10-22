Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar

İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

2002’de parlamentodaki milletvekili sayısı 24, 2007’de bu sayı 50’ye yükseldi. 24 Haziran seçimlerinde sadece AK Parti sıralarında 53 hanım kardeşimiz milletvekili olarak oturuyor. Bunların 46’sı da teşkilattan… Bu teşkilatta olan er veya geç parlamentoda da yerini alacaktır.

AK Parti olarak toplam 8 belediye başkanımız var. Bu sayıyı daha da artırma gayretindeyiz.

Türk siyasi hayatında kadınları AK Parti kadar ön plana çıkartan başka bir siyasi hareket yoktur.

Biz dışlayan değil her kesimden her etnik kökenden insanı bünyesinde bulunduran bir partiyiz. AK Parti Türkiye’nin partisidir.

Bizim nazarımızda helal rızık için Silvan'ın dağlarında kuzu otlatan çobanla, Karadeniz'in azgın dalgalarıyla mücadele eden balıkçılarımız arasında hiçbir fark yoktur. 2019 Mart seçimlerinde de aynı ilkeler doğrultusunda hareket edeceğiz.

“SURİYELİ MUHACİRLERE ZALİM ESED'İN DİLİYLE SALDIRIYORLAR”

Kazanmaya umudu olmayan ana muhalefet sandığa gölge düşürmek için her türlü yolu deneyecektir. Daha şimdiden bölücü terör örgütünün siyasi uzantılarıyla ittifak kurmak için kirli pazarlıklara girişmeleri boşuna değildir. Bir taraftan bölücü terör örgütünün siyasi uzantılarına çiçek atıyorlar diğer taraftan da Suriyeli muhacirlere zalim Esed'in diliyle saldırıyorlar.

“BİZ MUHACİRİ DE ÇOK SEVDİK, ENSARI DA ÇOK SEVDİK”

Her seçim döneminde olduğu gibi muhacir ile ensar arasına fitne tohumları ekmeye çalışıyor. Bay Kemal şunu iyi bil. Biz muhaciri de çok sevdik, ensarı da çok sevdik. Sen bizim sevdiğimiz muhacirleri geldikleri yere gönderme arzusunda olabilirsin.

“33 MİLYAR DOLAR BİZ ŞU ANA KADAR HARCAMA YAPTIK”

Çünkü sen muhacir nedir bilmezsin. Bizim medeniyetimizde muhacir nedir, ensar nedir bu gayet güzel şekilde yer almıştır. Ve bu millet her zaman ensar olmuştur. Şimdi de aynı anlayışın içerisindeyiz. Hiçbir zaman bir ayrım yapmadık. Toplamda 4 milyon… AB vermesi gereken parayı vermiş vermemiş, bizim için önemli değil. Bizim için önemli olan biz ne yaptık. 33 milyar dolar biz şu ana kadar harcama yaptık. 1,750 milyar avro şu ana kadar verdikleri. Oradan gelse de gelmese de biz ev sahipliğe devam ediyoruz.

“İNŞALLAH YİNE AYNI HEZİMETİ YAŞAYACAKLARDIR”

Irkçı kelimelerle tam da CHP’ye yaraşır şoven ifadelerle mazlumları hedef alarak 3-5 oy kazanacaklarını düşünüyorlar. Bu milleti galeyana getirmek için söylemedik yalan bırakmıyorlar. Fakat tüm kışkırtmalarına rağmen Türk milletinin ferasetini anlayamadılar. Ne yaparlarsa yapsınlar Mart 2019 seçimlerinde de sonuç aynı olacak. İnşallah yine aynı hezimeti yaşayacaklardır.

“BU MAHALLİ İDARELER SEÇİMLERİ BELKİ DE BU ANA MUHALEFETİN SONU OLACAKTIR”

Mart 2019 seçimleri sıradan bir seçim değildir. Bu mahalli idareler seçimleri belki de bu ana muhalefetin sonu olacaktır. Çünkü bu ana muhalefetin başındaki zat sadece millete değil aynı zamanda CHP’nin de başına bela. CHP’yi de bundan kurtarmamız lazım. SSK’yi batırdı şimdi de CHP’yi batırmanın gayreti içinde. Bazen dostlar ‘Varsın orada kalsın bu sizin hayrınızadır’ diyorlar. Fakat milletimize de bazı şeyleri anlatmamız lazım. İngiltere’ye gidip Türkiye’yi şikayet ediyor. Her seçimi kaybettin, kaybettiğin halde hala seçime giriyorsun, bundan daha büyük demokrasi olur mu?

24 Haziran seçimlerinin tam anlamıyla idareye yansıması Mart 2019'a bağlıdır. Kale içeriden fethedilir.

Muhalefetin de ana muhalefetin de yaptığı bir şey var mı? Yok. Biz yapıyoruz. Konuşurken de iftira atıyorlar. Türkiye’ye yaptığımız hizmetleri anlatmanın hanım kardeşlerimize anlatmanın erkeklere anlatmaktan daha kolay olduğunu düşünüyorum.

Mahalli seçimlerde hedeflerimize ulaşmak için önümüzde 5 ay gibi kısa bir zaman kaldı.

“CEMAL KAŞIKÇI OLAYINI KABİNE TOPLANTISINDA DEĞERLENDİRECEĞİZ”

Trump ile Kaşıkçı olayını görüştük. Cemal Kaşıkçı olayını kabine toplantısında değerlendireceğiz.

Ben aslında bu toplantıyı böyle düşünmüyordum. Selma kardeşime dedim ki ‘Biz bu toplantıyı Kızılcahamam’da yapalım’… Sonra tabii bu sürprizle karşılaşınca, doğrusu bu benim için büyük sürpriz oldu.

Burada teşkilatımızın gücü çok önemli. Siyasi hayatımda en çok inandığım şey teşkilattır.

Kadın Kolları diye diğer siyasi partilerde böyle bir faaliyet yok. Bu faaliyet sadece bizde var. Bunlarda kadına değer vermek diye bir şey yok. Kadın evinde otursun, kocasını beklesin, ne işi var parlamentoda vs.. Biz öyle bakmıyoruz. Bu toplumun yüzde 51’i kadınsa kadının söyleyeceği çok şey var.