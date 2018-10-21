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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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21.10.2018 - 13:02, Son Güncelleme:

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar

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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TÜGVA Genel Merkezi Açılışı'nda konuşuyor.

İşte Erdoğan'ın sözlerinden satır başları:

TÜGVA Genel merkez binası sizlerin çalışmalarıyla anlamını bulacaktır. Bu bina eşyalarla değil farklı yaş gruplarındaki gençlerin heyecanı ve samimiyetiyle olduğu zaman gerçek fonksiyonunu icra edecektir. Diğer binalardan ayırıcı farkı her gün dolup taşan gençler olmalıdır.

Kuruluşundan bu yana 4 yılı gibi kısa sürede kat ettiği mesafeyi çok önemli bir başarı olarak görüyorum. 81 ilde 404 ilçede örgütlenmesini tamamladı. 4,5 milyonu aşkın gencimize ulaşmayı başardı. TÜGVA gençlerimize aynı zamanda yaşları eğitim seviyeleri birbirinden farklı 10 binlerce genç için ikinci bir okul.

İnşallah eğitimlerini tamamladıktan sonra ülkemizin dünyanın değişik bölgelerinde vakfımızın misyonun ileriye taşıyacağına inanıyorum. Gençlik geleceğimizdir. Çok daha güçlü Türkiye’nin garantisidir. Gençliğine değer vermeyen bir devletin ayakta kalması mümkün değildir. Son 16 yıldır gençlerimize sahip çıkmanın mücadelesini veriyoruz.

16 yıl evvel burs kredi olarak aylık sadece 45 lira alan lisan öğrencimize Ocak ayından itibaren 500 lira vermeye başlıyoruz. Yüksek lisansa bin, doktora öğrencisine 1500 lira veriyoruz. Ticaretten bilişime yurt dışı eğitimden mesleki eğitime kadar destek veriyoruz. Gençlerimiz de hayalleri arasındaki engelleri kaldırmaya çalışıyoruz.

28 Şubat döneminin utanç sahnelerine son verdik. Hiçbir evladımızın inancından dış görünüşünden dolayı horlanmadığı bir ortamı hakim kıldık.

Hak ve özgürlük alanlarının genişletilmesine çalışmaya devam edeceğiz.

Millet olarak yeni bir dönemin arifesinde bulunuyoruz. Bu dönemin adı yeniden diriliş yeniden şahlanış dönemidir. Bu dönem Büyük Türkiye idealimizi pratiğe dökme dönemidir.

Bu asla yayılmacı bir ideal dönem değildir.

Demokrasiden başka talebi olmayan Suriyellilerin varil bombaları altında can vermediği düzen için çalışıyoruz. Ana muhalefetin başındaki Suriyelileri göndereceğiz diyor. Bunun insanlıktan nasibi var mı? Biz mazlumlarla mağdurlarla yürümeye devam edeceğiz. Bir Müslüman olarak bu mücadele boynumuzun borcu. Çocukların ve kadınların güvende olmadığı dünyada hiç kimse güvende değildir.

Gençlerin terörle ve uyuşturucu bataklığında can verdiği bir dünyada kimse geleceğine güvenle bakamaz.

DEVAMI GELİYOR...

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