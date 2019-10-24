Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayında açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı sonrası ilk kez canlı yayında soruları yanıtlıyor.
Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:
ABD VE RUSYA İLE MUTABAKATLAR
Süreç 1940'lardan sonra gerek ABD, gerek Rusya noktasında özellikle Türkiye'nin bölgedeki belirleyici güç olması ispat edildi.
10 bin kilometre mesafeden Amerika'nın burada ne işi var? İngiltere, Fransa bunların burada ne işi var? 911 KM sınırımız var. Sürekli taciz ediliyoruz. Bunları 8.5 yıldır yaşıyoruz.
98'de bir Adana Mutabakatımız var. Bütün bunlarla beraber uluslararası camianın terörle mücadele gibi bir sorunu yok mu? Burada işe bir kılıf giydirildi. Kılıf şu: DEAŞ. Avrupa Birliği'nin terör örgütü olarak kabul ettiği PKK ve onun kolları var.
ABD'den 30 bini aşkın TIR silah vs. terör örgütlerine teslim edildi.
Terör örgütünün başında olanlarla Almanya, Fransa, ABD görüşme yapıyor.
Mazlum denilen terörist kırmızı bültenle aranıyor, ABD bize teslim etmeli.
Ayrıntılar geliyor...
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