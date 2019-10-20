Erdoğan'dan net mesaj: Uyulmazsa harekata devam ederiz

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriErdoğan'dan net mesaj: Uyulmazsa harekata devam ederiz
GeriGündem Erdoğan'dan net mesaj: Uyulmazsa harekata devam ederiz
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
20.10.2019 - 17:51, Son Güncelleme:

Erdoğan'dan net mesaj: Uyulmazsa harekata devam ederiz

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Erdoğan'dan net mesaj: Uyulmazsa harekata devam ederiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Rize Tanıtım Günleri'nde ABD ile mutabakat için "Buna uyulduğu takdirde ne ala, uyulmadığı takdirde 120 saat bittiği anda tekrar harekatı aynen bırakılan yerden devam ettiririz" dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

40 yıllık siyasi hayatımızda asla bölgecilik yapmadık. Türk, Kürt, Alevi, Laz, Sünni demeden Türkiye'nin renklerini kucakladık. Şehit kanlarıyla sulanmış mukaddes vatan toprağının her bir karışının gönlümüzde yeri vardır. Sizlerden aldığımız cesaretle 82 milyon vatandaşımızın her bir ferdine hizmet götüreceğiz.
Türkiye'nin, Türk milletinin başını daima dik tutacağız.  Bu milleti asla hayal kırıklığına uğratmayacağız.

SİGARA TEPKİSİ

- İnanın bu (sigara) haramdır, Diyanet İşleri Başkanımız da söyledi, 'haramdır'

- (Sigara şirketi) Türkiye'de yatırım yapacakmış, o yatırımı siz gidin başka bir yerde yapın.

- Elektronik sigara üretmek için bizden yer istediler, vermedik, vermeyeceğiz. 

- Şimdi tek tip paket (sigara) uygulamasına geçiyoruz.

 - Devlet ne kadar kararlı olursa olsun, sivil toplumun omuz vermediği bir mücadelenin başarıya ulaşma şansı yoktur.

UYULMAZSA DEVAM EDERİZ

Türkiye son 17 yılda markalaşama anlamında ciddi bir mesafe almıştır. Ancak geldiğimiz konumu yeterli görmüyorum. Türkiye artık 17 yıl öncesinin Türkiye'si değildir.

Milli güvenlik konusunda Kendi kararını kendi veren bir ülkeyiz. Kimsenin icazetine ihtiyacımız yok. Sadece 9 günde 765 teröristi etkisiz hale getirerek 1500 kilometre kare alanı kurtardık. Vatanımızın bekası, milletimizin huzuru söz konusu olduğunda kimsenin icazetini arama ihtiyacı hissetmiyoruz.

Sadece 9 gün içinde bir kısmı üst düzey 765 teröristi etkisiz hale getirerek bin 500 kilometrekarelik alanı örgütün zulmünden kurtardık.

Terör örgütüyle anlaşmadık, ABD ile anlaştık. Burada birileri saptırma yapıyor, öyle bir şey yok.

(120 saatlik sürede 3. gün) Buna uyulduğu takdirde ne ala, uyulmadığı takdirde 120 saat bittiği anda tekrar harekatı aynen bırakılan yerden devam ettiririz. 

- Amerikalı müttefiklerimizden beklentimiz, Türkiye'ye verdikleri sözlere bu sefer bağlı kalmalarıdır.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
YÖK açıkladı... Bir yıl ertelendi
PKK/YPG'li teröristlerin çekilmesi böyle görüntüledi
'Envanterimizde bir gram kimyasal silah yok'
Terör örgütü, çekilmemekte direniyor! Terörist Bayık'tan 'çıkmayın' çağrısı