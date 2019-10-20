Erdoğan'dan net mesaj: Uyulmazsa harekata devam ederiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Rize Tanıtım Günleri'nde ABD ile mutabakat için "Buna uyulduğu takdirde ne ala, uyulmadığı takdirde 120 saat bittiği anda tekrar harekatı aynen bırakılan yerden devam ettiririz" dedi.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;
40 yıllık siyasi hayatımızda asla bölgecilik yapmadık. Türk, Kürt, Alevi, Laz, Sünni demeden Türkiye'nin renklerini kucakladık. Şehit kanlarıyla sulanmış mukaddes vatan toprağının her bir karışının gönlümüzde yeri vardır. Sizlerden aldığımız cesaretle 82 milyon vatandaşımızın her bir ferdine hizmet götüreceğiz.
Türkiye'nin, Türk milletinin başını daima dik tutacağız. Bu milleti asla hayal kırıklığına uğratmayacağız.
SİGARA TEPKİSİ
- İnanın bu (sigara) haramdır, Diyanet İşleri Başkanımız da söyledi, 'haramdır'
- (Sigara şirketi) Türkiye'de yatırım yapacakmış, o yatırımı siz gidin başka bir yerde yapın.
- Elektronik sigara üretmek için bizden yer istediler, vermedik, vermeyeceğiz.
- Şimdi tek tip paket (sigara) uygulamasına geçiyoruz.
- Devlet ne kadar kararlı olursa olsun, sivil toplumun omuz vermediği bir mücadelenin başarıya ulaşma şansı yoktur.
UYULMAZSA DEVAM EDERİZ
Türkiye son 17 yılda markalaşama anlamında ciddi bir mesafe almıştır. Ancak geldiğimiz konumu yeterli görmüyorum. Türkiye artık 17 yıl öncesinin Türkiye'si değildir.
Milli güvenlik konusunda Kendi kararını kendi veren bir ülkeyiz. Kimsenin icazetine ihtiyacımız yok. Sadece 9 günde 765 teröristi etkisiz hale getirerek 1500 kilometre kare alanı kurtardık. Vatanımızın bekası, milletimizin huzuru söz konusu olduğunda kimsenin icazetini arama ihtiyacı hissetmiyoruz.
Sadece 9 gün içinde bir kısmı üst düzey 765 teröristi etkisiz hale getirerek bin 500 kilometrekarelik alanı örgütün zulmünden kurtardık.
Terör örgütüyle anlaşmadık, ABD ile anlaştık. Burada birileri saptırma yapıyor, öyle bir şey yok.
(120 saatlik sürede 3. gün) Buna uyulduğu takdirde ne ala, uyulmadığı takdirde 120 saat bittiği anda tekrar harekatı aynen bırakılan yerden devam ettiririz.
- Amerikalı müttefiklerimizden beklentimiz, Türkiye'ye verdikleri sözlere bu sefer bağlı kalmalarıdır.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle