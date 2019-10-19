Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'de konuşuyor: Hangi çılgın bize zincir vuracakmış
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kayseri'deki Toplu Açılış Töreninde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Maalesef son 9 günde ülkemize karşı her türlü çirkinlik sergilendi. Yüzlerdeki maskeler düştüğü için kimin kim olduğunu gördük." ifadelerinde bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:
Bu millet bir asır önce yedi düvel üzerine geldiğinde teslim olmayı asla düşünmedi.
Daha önce Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarıyla Suriye meselesindeki duruşumuzu ortaya koymuştuk.
Baktık ki bize verilen sözler tutulmuyor yeniden kolları sıvadık.
Bugün bir kez daha soruyorum: Hangi çılgın bize zincir vuracakmış.
Terör örgütleri mi bize zincir vuracakmış. Terör örgütleriyle koyun koyuna yatanlar mı bize zincir vuracakmış.
Ellerinde yüz binlerin kanı olanlar mı bize zincir vuracakmış.
Suriye’de öldürülen 1 milyon sivili görmeyip de ülkemizin operasyonun tepki koyanla mı bize zincir vuracakmış.
Soruyorum: Hangi alçak bize zincir vuracakmış?
Bu terörist seviciler mi ödlekler mi kibirliler mi bize zincir vuracakmış.
Bunlar bu milleti tanımıyorlar. Ama tanıyacaklar.
Ya efendice tanıyacaklar ya da derslerini ala ala tanıyacaklar.
Ama eninde sonunda bu çelikten iradeyi tanıyacaklar.
İstiklali için gerekirse baş verip baş eğmeyen bu milleti tanıyacaklar.
Kayseri’den yükselen bu ses inşallah birilerine ders olur.
Buradan tüm dünyaya şu gerçekleri bir kez daha ifade etmek istiyorum.
Barış Pınarı Harekatını başlattığımız 9 Elim tarihinden bugüne kadar. Akılla mantıkla diplomatik nezaketle izah edilmesi mümkün olamayan tuhaf tepkiler sergileniyor.
Halbuki bizim söylediğimiz ve yaptığımız iş gayet basittir.
Biz diyoruz ki sınırlarımız boyunca uzanan bir terör koridoru oluşumuna izin vermeyeceğiz.
Askeri olarak vurup geçmek gerekiyorsa onu da yapıyoruz.
Beklentimiz teröre karşı samimi duruş sahibi herkesin bize destek olmasıdır.
Suriyeli sığınmacıların evlerine dönüşü için bize destek verilmesidir.
Baktılar ki Türkiye’yi sahadaki teröristlerle durduramayacaklar başka yollara başvurdular.
Son 9 günde Türkiye’ye karşı her türlü çirkinlik sergilendi.
Mecburen oturup konuşmak üzere ülkemize gelme arzusu belirdi.
Kendilerine Suriye meselesinin bugünlere nasıl geldiğini anlattık. Ama bir şey söyledik: Biz terör örgütüyle masaya oturacak kadar alçalmadık.
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