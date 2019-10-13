Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması: 490 terörist etkisiz hale getirildi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması: 490 terörist etkisiz hale getirildi
GeriGündem Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması: 490 terörist etkisiz hale getirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 13.10.2019 - 14:43, Son Güncelleme:

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması: 490 terörist etkisiz hale getirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması: 490 terörist etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nda 490 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''30-35 km'lik derinliğe kadar ineceğiz'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:
Kendi adımlarımızı atmaya mecbur kaldık. 9 Ekim Çarşamba günü harekatı başlattık.30-35 km'lik derinliğe kadar ineceğiz.
Suriye Milli Ordusu gerçekten kahramanca mücadeleyle terör örgütünün yerleşim merkezlerinden temizlenmesinde başarı gösteriyor
Bölücü örgüt ciddi bir direniş ortaya koyamadı. En son geçen hafta 400 araç gereç gelmek suretiyle bunu sürdürüyor. Resulayn ve 4 köy kontrol altına alınmıştır. Tel Abyad tarafında da 17 köy kontrol altına alınmış, şehir merkezi iki taraftan kuşatılmıştır. 
Önemli olan en az kayıpla bu harekatı tamamlamaktır. Şu ana kadar Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Gaziantep'teki yerleşim yerlerine yönelik 652 havan ve roket saldırısı olmuştur. Havan ve roketlerin yaklaşık yarısı Nusaybin ve Kızıltepe'ye düşmüştür. 
Kilise içinden atış yaptıkları da vaki. Bunları İHA'larla tespit ediyoruz. Biz kiliseye karşı harekatta bulunsak gidip kiliseyi de vurdular diyecekler, bu fırsatı da onlara vermek istemiyoruz.

18 VATANDAŞIMIZ ŞEHİT OLDU

Sınır şehirlerimize yapılan saldırılarda 18 vatandaşımız şehit oldu, 147 vatandaşımız da yaralandı. 18 vatandaşımızın içinde 9 aylık Suriyeli Muhammed'imiz de var. Açtım babasıyla görüştüm. Babada o sabır, o tahammül her türlü takdirin de üzerindeydi. Harekat alanında da 2 askerimiz ile 16 SMO mensubu şehit olmuştur. 

490 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Yaralı ya da teslim olma suretiyle etkisiz hale getirilen terörist sayısı 490. Bunların 410'u öldü, 27'si yaralı, 24'ü de teslim oldu. 

SURİYE'NİN KUZEYİNDE TERÖR DEVLETİNİN KURULMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ

Harekatımızın teröristleri hedef aldığı açıkça ortadadır. Sivillerin zarar görmemesi için gösterdiğimiz hassasiyet bunun en büyük ispatıdır. 
Tek bir masumun burnunun kanamaması için gayret gösteriyoruz. Operasyonumuzun Kürtleri hedef alması asla söz konusu değildir. Bu operasyonda en büyük desteği Suriyeli Kürtlerden alıyoruz. Biz Kürtlere değil, PKK, onun yan kuruluşları olan PYD / YPG'ye karşı operasyon yapıyoruz. Biz Suriye'nin kuzeyinde bir terör devletinin kurulmasına müsaade etmeyeceğiz. Suriye'deki varlığımızın tamamen kendi sınırlarımızın güvenliği ile sınırlı olduğunu belirtmek istiyorum. Suriye'nin toprak bütünlüğü sağlandığında bundan en çok memnun olacak ülke Türkiye'dir. 
Operasyonumuzun ardından ülkemizi ekonomik ve silah satışı ile ilgili yaptırımlarla tehdit edenlere rastlıyoruz. Türkiye'yi böyle yolundan döndüreceğini sananlar yanılıyor. 

Almanya Şansölyesi Merkel'e terör örgütünü NATO'ya aldınız da benim mi haberim yok dedim. Biz Suriye'de neden varız? Rejim teröriste karşı ayakta duramıyor. Adana mutabakatı ile Suriye'ye girdik. Bu mesele Türkiye için bir beka meselesidir. Ülkemiz 35 yıldır terör tehdidi altındadır. 

Türkiye'nin meşru sebeplerini dinlemek istemeyenler terör örgütünün her söylediğini peşinen doğru kabul edenleri ben milletime bırakıyorum. 

Hisar'ı bizim mühendislerimiz, bizim milletimiz yapmıştır. Hisar projesi askeri üs, liman ve tesislerin hava tehditlerinden korunmasını amaçlıyor. Dün yapılan başarılı testin ardından Hisar'ın seri üretimine başlıyoruz.  Sıra artık patriot, S400 benzeri sistemlere geldi. Onların patriotu varsa bizim de Siper'imiz olacak. 

Bazı devletler bizimle terör örgütü arasında arabuluculuk yapmaya kalkıyor. Siz ne zaman bir devletin terör örgütü ile masaya oturduğunu gördünüz? Önce yaklaşımını düzelt. Biz bu işe bir haftada, bir ayda hazırlanmadık. Aylardır bunun çalışmalarını yapıyoruz. Türkiye'de bunların inlerine girdik ama uzantı güneye kadar. Suriye'de rejim bunların hakkından gelmiş olsaydı işimiz kolaydı. Ama maalesef... Irak'ta da durum berbat. Kalkıp teröristin yanında yer alıyorlar. Neymiş Kürtmüş. Bunlar terörist. Biz ırkçı değiliz. Bunlar aynı zamanda tam manasıyla ırkçı. Teröristmiş önemli değil diyor. Bunlar kimleri öldürdü? 4 milyon mültecinin 400 bini Kürt, 3 milyon 600 bini de Arap. Bunlara biz bakıyoruz. Ayrım yok. Ezidisi var, Hristiyanı var.. Bunlar da kaçtı. Onlara da biz bakıyoruz. Biz dini azınlıkları asla bir kenara koymadık, gereken bütün hassasiyeti gösterdik. 

Teröristlerle masaya oturmak gibi bir şeyi asla yapamayız. Bugüne kadar aldığımız siyasi terbiye ile bağdaşmaz. Cibilliyetimize de tarihi duruşumuza da uymaz. Onlar 30 km'lik derinlik, batıdan doğuya bunlar havzayı terkedene kadar devam edecek. Bunu dün İngiltere Başbakanı'na da söyledim, Almanya Şansölyesi'ne de söyledik. 

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğandan Barış Pınarı Harekatı açıklaması: 490 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili harita üzerinde bilgi verdi.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (13.10.2019)
daha fazla video için

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
24 terörist teslim oldu!
Tel Abyad kuşatıldı! İşte son durum…
Teröristler Suruç ve Akçakale'deki yine sivillere saldırdı!
Türkiye’den Avrupa'ya ‘PKK' çağrısı: Tedbirleri artırın...