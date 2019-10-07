Son dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'nin bölgeden çekilme olayı başladı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'nin bölgeden çekilme olayı başladı
GeriGündem Son dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'nin bölgeden çekilme olayı başladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
07.10.2019 - 10:45, Son Güncelleme:

Son dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'nin bölgeden çekilme olayı başladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'a ziyareti öncesi Ankara Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'nin doğusuna yapacağı operasyona ilişkin, "Akşamki görüşmemizden sonra bölgede Sayın Başkanın ifade ettiği gibi bu çekilme olayı başlamış vaziyette." ifadelerini kullandı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Akşamki görüşmemizden sonra bölgede sayın Başkan'ın ifade ettiği gibi çekilme olayı başlamış vaziyette. Buradaki karşılıklı muhataplar çalışmalarını yürütecekler. Sayın başkan Trump bu konuyla ilgili talimatını vermiş ve çekilmeyi emretmişti. Gecikmeye rağmen gerek ABD'li heyet gerekse bizim heyetimiz bu görüşmeleri gerçekleştirdi. Bir gece ansızın gelebiliriz demiştik çünkü terör örgütlerinin ülkemize yönelik tehditlerini kabullenmemiz asla mümkün değil. 

(DEAŞ'la ilgili rakamlar) Bu rakamlar abartılı rakamlar. Orada cezaevlerinde olan bazı rakamlar var. bu konuyla ilgili bizim de bir yaklaşım tarzımız var. Almanya, Fransa'da bulunan DEAŞlılar var. Bu konuda ne gibi adımlar atılabilir kendileri bir çalışma yapacaklar biz de arkadaşlarımıza talimat verdik. Burada ne gibi bir adım atalım ki şuanda cezaevinde veya cezaevlerinde bulunan DEAŞlıları buralardan süratle derdest edelim.

TRUMP İLE GÖRÜŞME

Büyük ihtimalle önümüzdeki ayın ilk yarısında Washington'a ziyaret gerçekleştireceğiz. Burada ikili görüşme ve heyetler arası görüşme yapacağız. Tabii yüz yüze olması bize son gelişmeleri ele alma fırsatı verecek.

F-35

F-35 uzayan bir süreç oldu görüşmemizde bunu bir karara bağlamak amacımız. Biz hala parçaları göndermeye devam ediyoruz. Ödemelerde de biz yine de aksama yapmıyoruz. Şuana kadar 1 milyar 400 milyon dolar gibi bir ödemeyi de yapmış bulunuyoruz. Bu konuyu tabii ki ele alacağız.

Son dakika... ABD Resulayn ve Tel Abyaddan çekildi
Son dakika... ABD Resulayn ve Tel Abyad'dan çekildi

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
'ABD'nin bölgeden çekilme olayı başladı'
PKK’nın kritik ismi nokta atışıyla hedef alındı!
Evinizin altından fay hattı geçip geçmediğini öğrenin!
Eşi ve kızını katletmişti! Nedeni şoke etti