Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar

İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

Buradan ülkemizin dört bir yanındaki imam hatipli kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Bugün bir kez daha imam hatipli dostlarla bir araya gelmenin bahtiyarlığı içerisindeyim.



İmam hatip okullarının gelişmesinde sayılarının artmasında emeği olan vakıf insanlarına teşekkür ediyorum.

Büyüklerimizin abilerimizin emaneti olan bu okulları üç beş kendini bilmezin insafına terk etmedik. Bu yapıyı öksüz bırakmamak için çalıştık. İmam hatip neslinin yetişmesine özel önem verdik. Bu çatı bize dürüstlüğü samimiliği, ülkesine milletine ve bayrağına yürekten bağlı olmayı öğretti. Biz bu okullarda sabrı mücadeleyi cesareti öğrendik.

Bundan dolayı dört evladımın dördünü de imam hatip okullarına gönderdim bundan da çok çok huzurluyum. Kendimde imam hatip lisesi mezunu olmayı gurur vesilesi olarak yüreğimde taşıdım.

"28 ŞUBAT'I ANDIRAN UYGULAMALARA İMZA ATILIYOR"

İmam hatiplere tacizlerin arttığı son günlerde bu buluşmanın son derece anlamlı olduğunu düşünüyorum. Özellikle İstanbul Büyükşehir gibi uzun yıllar sonra el değiştiren bazı belediyelerde 28 Şubat’ı andıran uygulamalara imza atılıyor. Belli çevrelerde imam hatip hazımsızlığı nüksediyor.

Vakıf ve derneklerimiz hedef haline getiriliyor. Millete ve gençlere hizmetten başka hiçbir gayesi olmayan kuruluşlarımıza itibar suikastı düzenleniyor.

Seçim döneminde inanç özgürlüğünden bahsedenler milletin saçıyla sakalıyla uğraşıyorlar.

Seçim döneminde takılan özgürlük maskesi yerini bugün baskıya ve faşizmi aratmayan bir tavra büründü. Seçim döneminde kimsenin aşıyla ekmeğiyle oynamayacağız diyenler daha şimdiden binlerce insanı kapı önüne koydu.

"ÇÜNKÜ BUNLAR İKİYÜZLÜ"

Cumartesi anneleri için her cumartesi Galatasaray’a gidenler vardı. Peki o yazarlar sanatçılar şimdi Diyarbakır belediyesi önünde evlatları dağa kaçırılmış olan annelerin yanına niçin gitmiyorlar. Çünkü bunlar ikiyüzlü.

Biz elif gibi dimdik duracak ve yolumuza devam edeceğiz. Biz Diyarbakır’daki malum partinin il başkanlığı önünde oturan o anaların yanındayız. Devlet olarak elimizden geleni yapıyoruz ve takipçisiyiz, kovalamaya da devam edeceğiz. Terör örgütü kaçacak biz kovalayacağız. Er ya da geç bu işin hesabını da soracağız. Şu anda bazı sanatçılar sağ olsunlar Diyarbakır’a gidiyor diye haberini aldım Bazı köşe yazarları gitti. Onlara milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

Batılılaşma adına yapılanlar milletimizin hafızasında derin yaralar açmıştır. 80 yaşın üstündeki insanlarımıza tek partili yılları sorduğumuzda alacağınız cevap yokluk ve yolsuzluktur.

Modern Türkiye’nin tarihi azgın azınlığın çoğunluğu sindirmeye yönelik tacizleriyle doludur.

Ama ne oldu, onların gassal diye düşündüklerinden Cumhurbaşkanı çıktı, başbakan çıktı.

Değerli kardeşlerim işte bu noktadan hareketle bizim birliğimiz beraberliğimiz, kardeşliğimiz çok ama çok önemli bizi bölmek parçalamak gayreti içinde olanlar olabilir. Bu oyunu işte bu kadrolar bozacak. Türkiye üstadın ifadesiyle Allah ve ahlak demenin yasak olduğu ıstırap dolu günlere şahit oldu. Bu ülkede insanlar sakalından kılık kıyafetinden dolayı polis tarafından sokaklardan toplandı.

Başörtülü kızlarımıza hakaret ettiler. Anadolu’nun zeki çocuklarının okuyup diplomat olmalarına tahammül edemediler. Başörtülüden hakim savcı doktor olamaz dediler. Onların kabul edemediği bu makamların hepsine imam hatip mezunları da geldi.

“BİN KERE MAZLUM OLMAK BİR KERE ZALİM OLMAKTAN İYİDİR”

Bin kere mazlum olmak bir kere zalim olmaktan iyidir. Çünkü zulüm ile abad olanın ahiri berbat olur. Dünyada zulüm ve baskı ile payidar olan hiç kimse yoktur.

Bu millet yeni 27 Mayıs’ların 12 Eylül’lerin, 28 Şubat’ların yaşanmasına asla izin vermez. Milletimizin ruh köküyle bağını tekrar güçlendirmesine kimse mani olamaz. Altını çizerek ifade etmek isterim ki Türkiye’de 3 Kasım 2002 tarihi itibariyle vesayetin tarihi bir daha açılmamak üzere kapanmıştır. Bu millet kendi kurumlarına sahip çıkacaktır.

Milletimiz dişinden tırnağından arttırdıklarıyla gönüllü teşekküllerimizi desteklemeye devam edecektir.

İstikbal 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi vatanı ezanı uğrunda şehadeti göze alan yiğitlerindir. Diyarbakırlı cesur analar Kandil’deki kan tüccarlarına diz çöktürecektir.

“İMAM HATİPLER ADETA ALTIN ÇAĞINI YAŞIYOR”



Artık katsayı gibi ucubelerle uğraşmak zorunda değiliz. İmam hatip liselerinin oranı yüzde 18’e yükseldi. Öğrencilerin de oranı yüzde 14’ü buldu. İmam hatipler adeta altın çağını yaşıyor. Bugün artık devlet de imam hatip okullarını sahipleniyor.

Evlatlarımızın geleceğin dünyasına geleceğin dünyasına nitelikli şekilde yetiştirirken kökleriyle bağlarını da güçlü tutmaları gerekiyor. İmam hatiplerin hem milletin hem devletin okullarıdır. Bu okulların geleceğin okullarına dönüşmesini hedefliyoruz.