Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığınca Poyrazköy'de düzenlenen '2019-2020 Su Ürünleri Av Sezonunun Açılış Programı'nda konuştu. Erdoğan, "Balıkçılarımızın hasretle beklediği Su Ürünleri Kanunu'ndaki değişikliği teknik düzeyde tamamladık. Parlamentoya sunulacak." ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;
- 2018 yılında 628 bin ton su ürünü ürettik.
- Balıkçılarımızın hasretle beklediği Su Ürünleri Kanunu'ndaki değişikliği teknik düzeyde tamamladık. Parlamentoya sunulacak.
- Su ürünleri sektörü 250 bin kişiye istihdam sağlıyor. Sadece bugünleri değil, yarınları, çocuklarımızı da düşünmeliyiz. Onları koruyup kollamak zorundayız. Yeryüzünde insana sunulmuş her şey bizlere verilmiş emanettir.
- Deniz ve göllerimiz ciddi tehdit altında. Balık naylonlardan beslenir hale geliyor. Kirlilik sadece insanları değil denizde yaşayan balıklara da ciddi zarar veriyor.
- Bereketli bol kazançlı bir sezon diliyorum. Dümeniniz viya rüzgarınız kolayına, bahtınız açık olsun diyorum.
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