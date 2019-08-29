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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.08.2019 - 20:31, Son Güncelleme:

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği Ödül töreninde konuştu. Erdoğan, "Uluslararası basında Türkiye'nin başarıları kasıtlı bir şekilde görülmüyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

- Hayatta başarı kadar bu başarının takdir edilmesi de önemlidir.

- Siyah-beyaz yıllardan geleceğe uzanan çınar olarak gördüğüm derneğimize çalışmalarında başarılar diliyorum.

- Değişim ve yenilik hayatın temel dinamiğidir, dünyada sabit kalan yegane unsur değişimin ta kendisidir.

- 10-15 yıl önce hayal bile edilemeyen pek çok yenilik bugün hayatımızın bir parçası haline geldi.

- Dünyanın en ücra köşesinde meydana gelen bir hadiseyi cep telefonundan takip edebiliyoruz.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklamalar

- Siber saldırılar kurumları tehdit ediyor, terör örgütlerinin propagandalarını yaymak için istismar ettikleri mecraların başında internet geliyor.

- Mağdurların çoğu zaman hesap soracak muhatap bile bulamıyor, Türk demokrasisi de bu tehditten azade değildir.

- Ağaç bahanesiyle Gezi olaylarının fitili ateşlendi, sokaklar karıştırılmak istendi, sosyal medya provokasyon üssü olarak kullanıldı.

- 17-25 Aralık'ta ana muhalefet partisi de FETÖ'nün yalan furyasına arka çıktı. Ana muhalefet, FETÖ'nün siyasi uzantısı gibi davranmayı tercih etti.

- Uluslararası medya organlarının Türkiye'ye yönelik yayınları objektiflikten uzaktır.

- 15 Temmuz gecesi yapılan haberleri utanç belgesi olarak hazırlıyoruz, Türk Hükümeti aleyhine konuşacak insan bulamamaktan şikayet eden medya kuruluşları oldu.

- Gerçeği bilmek doğru bilgiye ulaşmak her insanın tabii hakkıdır.

- Uluslararası basında Türkiye'nin başarıları kasıtlı bir şekilde görülmüyor.

- 40 yılı aşan siyasi hayatımız boyunca milletimize daima doğruları anlattık, kalbimizde ne varsa dilimizde onu söyledik.

- Hedef ve vizyonlar hayatın her alanında yeni bir inşa sürecini ifade ediyor.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklamalar

- Biz demokrasisi çok daha güçlü bir ülke de istiyoruz, basını daha özgür, daha çoğulcu bir Türkiye arzuluyoruz.

- Halk adına gözcülük yapan bir medya düzenini savunuyoruz.

- Yeni medya düzeninin ihtiyaçlarına uygun kamu politikalarını hayata geçirmeye çalışıyoruz.

- Türkiye ne basın hürriyetinden ne de Milli güvenliğinden taviz verebilir.

- Şu an radyosu, TV'si internet medyasıyla dünyanın en dinamik basın yayın sektörlerinden biri ülkemizde bulunuyor.

- Demokrasiye sahip çıkmak yerine darbeleri alkışlayan gazetelere de şahit olduk, terör örgütlerine tetikçilik yapan gazeteci kılıklılar da var ama Mustafa Camba gibi cesaret abidelerini de gördük. Vefat eden meslektaşlarını linç edecek kadar karakter fukaralarını da biliyoruz.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklamalar

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