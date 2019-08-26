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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.08.2019 - 12:42, Son Güncelleme:

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 948'inci yıl dönümü töreninde konuşuyor. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Anadolu’nun en doğusundaki Malazgit’te açtığımız bu coğrafyanın kapılarını sadece 3-4 yıl sonra batıdaki İznik’te yeni bir devlet kurarak ebediyen mühürledik.  Uzunca bir süre milletimizi kendi iç meseleleriyle uğraştırarak kültürlerinden koparmaya çalışanların senaryolarını boşa çıkardık.

Yeni nesillere 2071 vizyonunu miras bırakarak çıtayı daha da yukarıya taşıdık. Yaklaşık yarım asır sonra inanıyorum ki Türkiye her alanda dünyanın en güçlü ülkelerinden biri olarak çok daha büyük hedeflere yelken açmış olacaktır.

Asıl fetih gönüllerin fethidir, zihinlerin fethidir. Ecdadımızın asırlar boyunca huzurla, güvenle yönettiği coğrafyalar maalesef ki bugün zulüm ve sefalet içinde kıvranıyor.  Hiçbir siyasi veya ekonomik çıkar bizi hakkı söylemekten alıkoyamaz. Diyarbakır’da yavrusu kaçırılıp öldürülen, diğer yavrusu da ellerinde esir olan annenin günlerdir yaptığı eylemi. Biz dik duracağız. Bu insanların yavruları istismarına izin vermeyeceğiz. Suriye’de katliam var, yıkım var. Her gün masum kanı döküyor. Bugün Kudüs’te, Filistin’de zulüm var. Haydut devlet, üç dinin kutsallarına ev sahipliği yapan Kudus’ü hoyratça gaspa çalışıyor. Arakan’dan Keşmir’e her yerde Müslümanlara yönelik tehditler devam ediyor. Daha dün yakın bir tarihte Balkanlardan Karabağ’a farklı coğrafyalarda yaşanan katliamları unutmadık.

Ellerinden gelse ülkemizde de aynı şeyi yapmak isteyen alçakları da unutmadık. Evlerimizin kapısına getirmek istedikleri mücadeleyi bugün sınırlarımızın ötesine taşımış durumdayız. İnşallah bu mücadeleyi zaferle taçlandıracağız. Bin yıldır kanla ve terle yoğurarak vatan kıldığımız bu topraklar inşallah yeniden dirilişimize şahitlik edecektir."

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