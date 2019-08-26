Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 948'inci yıl dönümü töreninde konuşuyor. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
"Anadolu’nun en doğusundaki Malazgit’te açtığımız bu coğrafyanın kapılarını sadece 3-4 yıl sonra batıdaki İznik’te yeni bir devlet kurarak ebediyen mühürledik. Uzunca bir süre milletimizi kendi iç meseleleriyle uğraştırarak kültürlerinden koparmaya çalışanların senaryolarını boşa çıkardık.
Yeni nesillere 2071 vizyonunu miras bırakarak çıtayı daha da yukarıya taşıdık. Yaklaşık yarım asır sonra inanıyorum ki Türkiye her alanda dünyanın en güçlü ülkelerinden biri olarak çok daha büyük hedeflere yelken açmış olacaktır.
Asıl fetih gönüllerin fethidir, zihinlerin fethidir. Ecdadımızın asırlar boyunca huzurla, güvenle yönettiği coğrafyalar maalesef ki bugün zulüm ve sefalet içinde kıvranıyor. Hiçbir siyasi veya ekonomik çıkar bizi hakkı söylemekten alıkoyamaz. Diyarbakır’da yavrusu kaçırılıp öldürülen, diğer yavrusu da ellerinde esir olan annenin günlerdir yaptığı eylemi. Biz dik duracağız. Bu insanların yavruları istismarına izin vermeyeceğiz. Suriye’de katliam var, yıkım var. Her gün masum kanı döküyor. Bugün Kudüs’te, Filistin’de zulüm var. Haydut devlet, üç dinin kutsallarına ev sahipliği yapan Kudus’ü hoyratça gaspa çalışıyor. Arakan’dan Keşmir’e her yerde Müslümanlara yönelik tehditler devam ediyor. Daha dün yakın bir tarihte Balkanlardan Karabağ’a farklı coğrafyalarda yaşanan katliamları unutmadık.
Ellerinden gelse ülkemizde de aynı şeyi yapmak isteyen alçakları da unutmadık. Evlerimizin kapısına getirmek istedikleri mücadeleyi bugün sınırlarımızın ötesine taşımış durumdayız. İnşallah bu mücadeleyi zaferle taçlandıracağız. Bin yıldır kanla ve terle yoğurarak vatan kıldığımız bu topraklar inşallah yeniden dirilişimize şahitlik edecektir."
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