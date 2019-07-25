Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Erdoğan'ın açıklamalardan satır başları şöyle;
- Kendisini 25 yıl sonra yeniden Başbakan olarak Türkiye'de konuk etmek bizim için ayrıcalıktır. Bu sene Malezya ile ilişkilerimizin 55. yıl dönümü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mahathir Muhammed'e Cumhuriyet nişanı takdim etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan Mahathir Muhammed'e Cumhuriyet nişanı takdim etti.
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