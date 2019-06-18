Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

- Ülkemizin son 17 yılda ekonomi, güvenlik, siyaset, diplomasi ve Savunma Sanayii alanında yakaladığı başarılar birilerini rahatsız ediyor.

- Oyun kuran, oyun bozan bir ülke yerine sadece senaryolarında figüranlık yapan bir ülke istiyorlar. Kendilerini yük olamayacak. Ancak karşılarında da pısırık özgüvensiz bir Türkiye hayal ediyorlar.

- Doğu Akdeniz'de sınırı bile bulunmayan Fransa bizim sondaj yapmamızdan neden rahatsızlık duyuyor?

- Bazen bize fedailik yapıyorlar. Biz de deniz kuvvetlerimizle oralarda arama yapıyoruz. Şu anda gemilerimiz bölgede. Bu çalışmaları kararlı bir şekilde yapacağız.

- Macron geçen açıklama yapıyor. Sen kimsin ki bize çekil diyorsun?

- NATO üyesi Yunanistan'ın S-300 alması sorun olmazken Türkiye'nin s-400 almasından neden rahatsız oluyorlar? Bu da manidar. Nükleer enerjiden yararlanmamızdan bile rahatsızlık duyuluyor.

- Bu milleti hafife alanlar bir mektupla hizaya getirebileceğini zannedenler er ya da geç anlayacaklardır.

- S-400 konusunda sayın Putin ile yaptığımız görüşme ile buradan bizim geri adım atmamız mümkün değildir. S-400 işi bizim için bitmiştir. O dosya bizim için kapanmıştır.

- Biz ekonomide, ticarette dışa bağımlı olmak istemediğimiz gibi Savunma Sanayiinde de dışa bağımlı olmak istemiyoruz.

- Türkiye'yi 2023 senesinde dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapana kadar durmayacağız.

- İstanbul seçimi bir Belediye başkanlığı seçimidir. Ama dışarıda bu böyle görülmüyor.

- İstanbul Havalimanı'nı 5 senede bitirdik. Türkiye Sosyal Belediyecilik anlayışı ile bizim dönemimizde tanıştı.

- İstanbul'da tarihinin en büyük yatırımlarını gerçekleştirdik.

- Üniversite öğrencilerine Belediye Başkanı olarak ilk burs verme teşebbüsünde bulunan kişiyim.

- İşçi kardeşlerimle uğraşan CHP'li Belediye başkanlarıdır.

- Devletimizin Valisine hakaret etti. Valimiz seçim olması nedeniyle daha dava açmış değil, seçim sonrası bu dava açılacak.

- Milletimiz her şeyi görüyor, değerlendiriyor, yarın medyada çok önemli bir şey göreceksiniz. Program öncesi moderatör ile nerede, nasıl görüştüler onu göreceksiniz.

- Karadenizli kardeşlerimizi hedef alan ahlaksız bir kampanya yürütülüyor. Buna asla izin vermeyeceğiz.