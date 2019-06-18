Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon Yaşlıları Koruma Derneği'nin akşam yemeğinde konuşuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;
- Ülkemizin son 17 yılda ekonomi, güvenlik, siyaset, diplomasi ve Savunma Sanayii alanında yakaladığı başarılar birilerini rahatsız ediyor.
- Oyun kuran, oyun bozan bir ülke yerine sadece senaryolarında figüranlık yapan bir ülke istiyorlar. Kendilerini yük olamayacak. Ancak karşılarında da pısırık özgüvensiz bir Türkiye hayal ediyorlar.
- Doğu Akdeniz'de sınırı bile bulunmayan Fransa bizim sondaj yapmamızdan neden rahatsızlık duyuyor?
- Bazen bize fedailik yapıyorlar. Biz de deniz kuvvetlerimizle oralarda arama yapıyoruz. Şu anda gemilerimiz bölgede. Bu çalışmaları kararlı bir şekilde yapacağız.
- Macron geçen açıklama yapıyor. Sen kimsin ki bize çekil diyorsun?
- NATO üyesi Yunanistan'ın S-300 alması sorun olmazken Türkiye'nin s-400 almasından neden rahatsız oluyorlar? Bu da manidar. Nükleer enerjiden yararlanmamızdan bile rahatsızlık duyuluyor.
- Bu milleti hafife alanlar bir mektupla hizaya getirebileceğini zannedenler er ya da geç anlayacaklardır.
- S-400 konusunda sayın Putin ile yaptığımız görüşme ile buradan bizim geri adım atmamız mümkün değildir. S-400 işi bizim için bitmiştir. O dosya bizim için kapanmıştır.
- Biz ekonomide, ticarette dışa bağımlı olmak istemediğimiz gibi Savunma Sanayiinde de dışa bağımlı olmak istemiyoruz.
- Türkiye'yi 2023 senesinde dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapana kadar durmayacağız.
- İstanbul seçimi bir Belediye başkanlığı seçimidir. Ama dışarıda bu böyle görülmüyor.
- İstanbul Havalimanı'nı 5 senede bitirdik. Türkiye Sosyal Belediyecilik anlayışı ile bizim dönemimizde tanıştı.
- İstanbul'da tarihinin en büyük yatırımlarını gerçekleştirdik.
- Üniversite öğrencilerine Belediye Başkanı olarak ilk burs verme teşebbüsünde bulunan kişiyim.
- İşçi kardeşlerimle uğraşan CHP'li Belediye başkanlarıdır.
- Devletimizin Valisine hakaret etti. Valimiz seçim olması nedeniyle daha dava açmış değil, seçim sonrası bu dava açılacak.
- Milletimiz her şeyi görüyor, değerlendiriyor, yarın medyada çok önemli bir şey göreceksiniz. Program öncesi moderatör ile nerede, nasıl görüştüler onu göreceksiniz.
- Karadenizli kardeşlerimizi hedef alan ahlaksız bir kampanya yürütülüyor. Buna asla izin vermeyeceğiz.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle