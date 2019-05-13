Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Milletvekilleri ile iftar programında konuşuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;
- Önümüzdeki 23 Haziran'da tekrarlanacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri var. Meclis gündemi de yoğun. Milletimiz bizden her alanda hizmet bekliyor. Hepsini hayata geçireceğiz.
- Bundan sonraki başarılarımızı, birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi güçlendirmekten geçiyor. Ortada üzerinde hassasiyetle durmamız gereken sorunlar var.
- Önümüzdeki en önemli süreç İstanbul seçimleridir. 31 Mart seçimlerinde usulsüzlükleri araştırırken sandık kurulu üyeleri ile ilgili yanlışı tespit ettik. İstanbul seçimlerinde çok ciddi yolsuzluklar yapıldı, çok ciddi yanlışlıkları tespit ettik.
- YSK, partimizin yaptığı itiraz üzerine yaptığı araştırmada 22 sandıktaki oy sayım döküm cetvelinin kayıp olduğunu, sisteme de boş işlendiğini belirledi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle