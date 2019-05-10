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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.05.2019 - 21:08, Son Güncelleme:

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükelçiler ile iftar programında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Biz NATO üyesiyiz, diğer NATO üyelerinin bize yanlış yapmalarını kabullenmemiz mümkün değil. Hem NATO üyesi olacaksın, hem stratejik ortak olacaksın, ondan sonra yaptırım konuşacaksın. Bu kabul edilebilir değil." ifadelerini kullandı.

- Yüksek hoşgörüsüzlük, şiddet dünyanın her yerinde kendini gösteriyor. Irkçılık, ayrımcılık ve İslam düşmanlığı terör ve nefretin ulaştığı noktayı gözler önüne seriyor.

- Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu da toplantıya çağırdık. Tüm çabamıza rağmen teröre karşı çifte standartlı yaklaşımını devam ettiğini görüyoruz. Giderek yoğunlaşan ırkçı, ayrımcı İslam karşıtı saldırılar karşısında tutarlı tepki gösterilmemesi tehlikeyi büyütüyor. Terörist ayrımı yapılırsa dünyamız hiç kimsenin güvende olmadığı bir yer haline dönüşecektir.

- DEAŞ'la mücadelede ülkemize destek vermeyenler sığınmacılar konusunda da tüm yükü üzerimize bıraktı.

- Suriye'de savaş 8. yılını geride bıraktı. Cenevre ve Astana sürecine katkıda bulunuyoruz. Sahada da yerimizi aldık. Oluşturduğumuz güvenli bölgelere 320 binden fazla suriyeli gönüllü olarak döndü. Ülkemizde yaşayan 4 milyon sığınmacının huzur içinde ülkelerine dönmelerini sağlayacağız.

- Filistin sorunun nasıl daha da karmaşık hale getirildiğini takip ediyoruz. Gazze'de masum insanların hayatına kastedilen saldırılar gerçekleşiyor.

- Doğu Akdeniz'de de huzur ve güvenlik için çalışıyoruz. Türkiye ve KKTC'nin hak ve çıkarlarını koruyacağız. Bu sorunu da diyalog ile çözmek istiyoruz. Ticaret savaşları, kur savaşları, ekonomik yaptırımlar ve tehdit dili devletler arasındaki bağı zedeliyor. Artan yoksulluk yasa dışı göç ve iklim değişikliği gibi sorunlar mevcut durumu daha da zora sokuyor. Uluslararası yapılan acil ve kapsamlı reform ihtiyacı her geçen gün daha da önemli hale geliyor.

- BM Güvenlik Konseyi başta olmak üzere kuruluşlar inandırıcılıklarını yitiriyor. Türkiye olarak adil ve sürdürülebilir çözümler için dünyada 5'ten büyüktür sözümüzü her platformda dile getirdik.

- İnsani yardımlar konusunda dünyada ilk sıralarda yer alıyoruz. Biz NATO üyesiyiz, diğer NATO üyelerinin bize yanlış yapmalarını kabullenmemiz mümkün değil. Hem NATO üyesi olacaksın, hem stratejik ortak olacaksın, ondan sonra yaptırım konuşacaksın. Bu kabul edilebilir değil.

- Avrupa Birliği hala bize çalım atıyor. Bunlar katlanabilir şeyler değil.

- Uzak ya da yakın demeden tüm ülkelerle ilişkiler geliştiriyoruz. Politikamız düşmanı azaltma, dostu arttırmaktır. Türkiye sözüne ve dostluğuna güvenilir bir ülkedir. Bizim tek istediğimiz müttefikimiz dediklerimizin müttefikliklerini görmektir. 

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