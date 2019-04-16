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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.04.2019 - 17:52, Son Güncelleme:

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukashenko ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan konuşmasında, FETÖ ile mücadeleye değinerek, "Belarus bu mücadelemizde bizi yalnız bırakmamış gerekli adımları atmaktan kaçınmamış FETÖ bağlantılı derneklerin tasfiyesini sağlamıştır" dedi.

İşte Erdoğan'ın sözlerinden satır başları:

Türkiye Belarus’un bağımsızlığını tanıyan ilk ülkedir. Aramızdaki iş birliğini her düzeyde daha da yukarıya taşımaya çalışacağız. 9. Savunma Sanayi iş birliği toplantısı Şubat ayında Ankara’da yapıldı. Gerekli hazırlıklar vakitlice yapılmış ve anlaşmalar hazırlandı. Ticaret hacmimiz gelişme eğilimi içerisinde az önce de görüldüğü gibi aramızda 6 anlaşma imzalandı. Bir ticaret hacmi hedefi kondu. Yeni hedefimiz bir buçuk milyar dolardır. Türkiye ve Belarus bunu başarabilecek düzeydedir.

Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklamalar



İş birliği alanlarımızın çeşitlendirilmesi de ele aldığımız konular içerisindedir. Bilim ve teknoloji arasındaki ilişkilerimiz bu anlamda önemlidir. Türkiye-Belarus ortak bilim ve teknoloji komitesi ilk toplantısını gerçekleştirdi. Belarus son yıllarda özellikle bilişim sektöründe kayda değer gelişmeler sağlamıştır.

Belarus’ta Türk kültürüne ve Türkçe’ye olan ilgi ve Belaruslu turistlerin en çok tercih ettiği ülkelerden birisinin Türkiye olması memnuniyet vericidir.

Türkiye Belarus ilişkileri sağlam temeller üzerinde gelişme göstermektedir.

Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklamalar

Fetö ile mücadele de görüşmelerimizin gündeminde yer aldı. Belarus bu mücadelemizde bizi yalnız bırakmamış gerekli adımları atmaktan kaçınmamış Fetö bağlantılı derneklerin tasfiyesini sağlamıştır. Sayın cumhurbaşkanı ve Belarus makamlarına gösterdikleri hassasiyet nedeniyle teşekkür ediyorum.

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